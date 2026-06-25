"Termino con mi vida": el desesperado pedido de Zulma Lobato en medio de una delicada situación personal

La mediática atraviesa un momento dramático y clamó por ayuda económica para evitar el peor de los finales: separarse de su mascota.

Zulma Lobato atraviesa una de las situaciones más críticas y dolorosas de su vida. En las últimas horas, la mediática reapareció públicamente con un desgarrador testimonio en el que confirmó que fue desalojada de su vivienda, quedándose literalmente en la calle y sin sus pertenencias.

Con profunda angustia, Zulma relató su dramático presente y pidió auxilio de manera urgente. "Lamentablemente, le tengo que decir al público que me desalojaron. Estoy en la calle y perdí todo", confesó, detallando que actualmente se encuentra contenida de manera temporal en la casa de su amiga, Jazmín "La Cuerpo", en la localidad bonaerense de Guernica.

Ante la falta total de recursos, la figura televisiva lanzó un llamado a la solidaridad y a los medios de comunicación para poder visibilizar su caso y conseguir los fondos necesarios para salir adelante. "Quiero ver si puedo vivir cerca de ella en Guernica. Necesito la ayuda de los medios para que me hagan notas. A veces la gente deposita en mi alias y, bueno, puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas", explicó, aferrándose a la esperanza de volver a tener un techo propio.

El mayor miedo: la separación de su fiel compañera Sin embargo, la mayor preocupación de Zulma no es solo habitacional, sino profundamente afectiva. El doloroso panorama se agrava ante la posibilidad de no conseguir un alquiler y tener que ser derivada a un centro de cuidado para adultos mayores, lo que implicaría separarse definitivamente de su mascota.

"Yo no quisiera desprenderme de la perrita. Si yo tengo que ir a un geriátrico, a la perra la tengo que dar en adopción, y yo a la perra hace 13 años que la tengo", relató, dejando en evidencia el inmenso vínculo que las une.