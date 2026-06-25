¡Colaboración histórica! Los Caligaris y La Mona Jiménez lanzaron una nueva versión de "Todos Locos"

Los Caligaris presentaron una nueva versión de "Todos Locos" , uno de los temas más representativos de su repertorio, esta vez, de la mano del referente del cuarteto, La Mona Jiménez .

La colaboración reúne por primera vez a dos referentes de la música popular cordobesa en una reinterpretación de una de las canciones más reconocidas de la agrupación.

Tal como se puede escuchar en la canción, que salió a la luz este jueves a las 20 horas, esta nueva versión invita a todos a sumergirse en una noche de cuarteto, género que atraviesa toda la producción y que potencia el carácter festivo del tema original.

Sin dudas, la participación de La Mona Jiménez representa el encuentro entre dos generaciones de artistas y pilares fundamentales de la música cordobesa.

Los Caligaris y La Mona Jiménez lanzaron una nueva versión de "Todos Locos".

El lanzamiento también coincide con la presencia de la versión original de "Todos Locos" en la cobertura del Mundial 2026 realizada por DIRECTV Latam, donde la canción forma parte del contenido vinculado al torneo.

Como si fuera poco, la banda recientemente lanzó el álbum "Caligaris Sí", integrado por 11 canciones nuevas y una serie de colaboraciones, que van desde artistas como Paty Cantú, Justo de Silvestre y La Naranja, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Benjamín Amadeo, La Konga, Neto Peña, La Vela Puerca, Coti Sorokin, Don Tetto, Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad hasta Karina La Princesita.

Los Caligaris y La Mona Jiménez lanzaron una nueva versión de "Todos Locos". Gentileza

Se viene la gira “La fórmula perfecta”, junto a Los Auténticos Decadentes

A esta etapa también se suma el anuncio de una gira conjunta entre Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes. Según adelantó la banda, ambos grupos compartirán escenarios en una serie de presentaciones, tanto en Argentina como en México y Colombia, que reunirá a dos referentes de la música popular argentina.