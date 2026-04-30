Terror en Reino Unido: elevaron el nivel de amenaza tras los ataques antisemitas en Londres

En medio de la conmoción que atraviesa el gobierno de Gran Bretaña tras los ataques antisemitas registrados en Londres, donde dos miembros de la comunidad judía fueron apuñalados, el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo aseguró que es “altamente probable” que ocurra un ataque terrorista en los próximos seis meses.

El hecho que generó preocupación tuvo como protagonista a Essa Suleiman, de 45 años, quien atacó con un arma blanca a Shloime Rand, de 34, y Moshe Shine , de 76. Ambos debieron ser trasladados a un hospital de Londres.

A raíz de este episodio, el jefe de la unidad terrorista, Laurence Taylor, afirmó que se revisarán todos los hechos que ocurran en el país, luego de que se elevara el nivel de amenaza terrorista a “grave”.

Además, sostuvo: “Mis equipos trabajarán con las fuerzas de seguridad para garantizar que contemos con las medidas de protección adecuadas y que se implementen las medidas de mitigación pertinentes. Colaboraremos con las comunidades que se verán afectadas por grandes eventos para que podamos mantenerlas lo más seguras posible”.

A su vez, aseguró que se observó un aumento de las amenazas vinculadas al terrorismo islamista y de extrema derecha. En ese marco, explicó que los casos “están aumentando en diversas ideologías” y advirtió que también identificaron “una mayor amenaza para las personas e instituciones judías e israelíes”.