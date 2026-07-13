Don Orione dominó la final y volvió a gritar campeón en el futsal mendocino

Don Orione confirmó el gran momento que atravesó durante todo el Torneo Apertura y se consagró campeón del futsal mendocino tras derrotar 3 a 1 a Jockey Club en la gran final disputada en la cancha de Andes Talleres .

El conjunto dirigido por Gustavo "Sopa" Gallardo fue superior de principio a fin. Se adueñó de la pelota, manejó los tiempos del partido y prácticamente nunca vio peligrar el resultado, coronando una campaña impecable en los playoffs.

El Santo abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo gracias a Pellegrina , quien definió una buena jugada colectiva para establecer el 1 a 0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Moreira amplió la diferencia y, cuando restaban 8 minutos y 33 segundos , otra vez Pellegrina apareció para marcar el 3 a 0 que prácticamente sentenció la historia. Sobre el cierre, Battis descontó para Jockey Club, aunque el resultado nunca estuvo realmente en discusión.

Más allá del 3 a 1 final, la sensación fue que Don Orione controló el encuentro desde el inicio, imponiendo su ritmo y demostrando por qué fue el mejor equipo de la fase decisiva.

Un campeón contundente

El título no fue casualidad. Don Orione construyó su consagración con una llamativa regularidad en los mano a mano.

Cuartos de final: Don Orione 3-1 Regatas.

Don Orione 3-1 Regatas. Semifinal: Don Orione 3-1 Andes Talleres.

Don Orione 3-1 Andes Talleres. Final: Don Orione 3-1 Jockey Club.

Festejo del Santo en cancha de Talleres. Foto Futsal de Primera.

Tres partidos, tres victorias y el mismo resultado para un equipo que encontró su mejor versión en el momento más importante del campeonato.

Con este nuevo título, Don Orione vuelve a instalarse entre los grandes protagonistas del futsal mendocino, respaldado por un proyecto sólido y el trabajo de Gustavo Gallardo, quien condujo a un equipo que fue creciendo con el correr del torneo hasta levantar merecidamente el trofeo del Apertura.