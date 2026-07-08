Jockey Club y Don Orione jugarán la gran final del Apertura de futsal mendocino

Jockey y Don Orione ganaron sus semifinales y este viernes se enfrentarán por el título en la cancha de Andes Talleres.

El Torneo Apertura de futsal de Mendoza ya tiene a sus dos finalistas. Don Orione y Jockey Club hicieron valer sus fortalezas en las semifinales disputadas este martes y buscarán quedarse con el primer título de la temporada cuando se enfrenten este viernes 10 de julio, desde las 21, en la cancha de Andes Talleres.

Jockey Club y Don Orione definen el campeón del Apertura de futsal Don Orione se hizo fuerte como local y derrotó 3 a 1 a Andes Talleres en un partido muy disputado. Gordillo, en dos oportunidades, fue la gran figura del encuentro con un doblete que encaminó la clasificación del Santo. El Matador había alcanzado el empate transitorio por intermedio de Civelli pero Pellegrina selló el resultado definitivo y desató el festejo del conjunto de Godoy Cruz.

La otra semifinal se disputó en la avenida Montes de Oca y tuvo un desarrollo cambiante. Alemán golpeó primero con un tanto de Muscianisi y se fue al descanso en ventaja, complicando a un Jockey Club que hasta ese momento no encontraba los caminos.

El burrero buscará la corona. Sin embargo, el Burrero reaccionó en el complemento y en apenas dos minutos dio vuelta la historia. Batiz marcó el empate y, casi de inmediato, Sánchez puso el 2 a 1. Con Alemán obligado a adelantarse en busca de la igualdad, Jockey encontró espacios y liquidó el partido con otro gol de Batiz y uno de Ahumada. Sobre el cierre, Muscianisi volvió a convertir para el conjunto teutón y estableció el 4 a 2 definitivo.