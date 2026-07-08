Así es el rincón especial de la Selección argentina: la íntima cábala que acompaña al plantel en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Egipto, un video compartido por Nicolás Otamendi dejó ver el altar que acompaña al plantel argentino en cada encuentro.

La costumbre de la Selección argentina en los vestuarios durante el Mundial.

En cada ciudad y en cada vestuario, la Selección argentina repite una escena que no tiene que ver con la táctica, la indumentaria de entrenamiento ni los botines. Durante el Mundial 2026, el plantel mantiene una costumbre íntima: preparar un pequeño espacio de oración antes de cada partido.

El detalle volvió a salir a la luz después del triunfo ante Egipto, resultado que le permitió a la Albiceleste avanzar a los cuartos de final. En una imagen tomada dentro del vestuario, y a partir de un video compartido por Nicolás Otamendi en redes sociales, se pudo ver cómo se vivió la clasificación puertas adentro. Allí, en medio de los cantos y los festejos, también se observó el rincón religioso que acompaña al grupo.

Instagram/@nicolasotamendi30 El espacio de fe de la Selección argentina El altar no forma parte de la ambientación de los estadios ni es un elemento fijo de los vestuarios. Lo arma la propia delegación argentina cada vez que llega a una nueva sede y ocupa su lugar en el estadio.

Durante los festejos, se pudo ver un rincón del vestuario dedicado a la Virgen de Luján. Como se aprecia en el video, el espacio está montado sobre un pequeño mueble de madera, donde se colocan imágenes religiosas y objetos vinculados a la devoción del plantel. La imagen que más sobresale es la de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.