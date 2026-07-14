Robbie Williams, Tom Cruise y más: la FIFA reveló qué artistas tocarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el show de clausura del Mundial 2026 se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, previo al partido final.

“La final arranca con un elenco repleto de estrellas”, anunció este martes la FIFA, a días de la final del Mundial 2026. A través de sus redes oficiales, la Federación Internacional de Fútbol Asociación reveló qué artistas se presentarán en la ceremonia de clausura del campeonato, que tendrá lugar previo al partido que definirá al próximo campeón del Mundo.

Cuándo será la ceremonia de clausura del Mundial 2026 La ceremonia de clausura de la Mundial 2026 se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, antes de la final del torneo. El espectáculo comenzará a las 11 (hora local), 90 minutos antes del inicio del partido que definirá al campeón.

La FIFA reveló quiénes actuarán en la ceremonia final del Mundial 2026. Instagram @fifaworldcup Qué artistas se presentarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 La FIFA informó que el evento reunirá a figuras internacionales de la música y del entretenimiento. Entre los nombres confirmados aparecen Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. La organización también anticipó que en los próximos días se conocerán otros artistas e invitados especiales. Antes del comienzo de la final, Jennifer Hudson -artista que cuenta con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony- interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

Robbie Williams. Instagram @fifaworldcup Según la información oficial, la ceremonia fue diseñada para reflejar la pasión, la emoción y el carácter global de la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA. La producción se realizará en colaboración con Balich Wonder Studio.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó que la ceremonia buscará cerrar el recorrido iniciado con los actos de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026”, expresó Schirgi.