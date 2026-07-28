La polémica que genera el plan de la FIFA para atraer inversionistas privados al Mundial

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, reaccionó con indignación ante la propuesta de la FIFA para buscar inversión privada para sus competiciones, incluida la Copa del Mundo.

La FIFA, el organismo rector mundial de este deporte, anunció su intención de ampliar la "financiación para el desarrollo del fútbol" a más de US$10.000 millones e invitar a la inversión de terceros en una nueva iniciativa.

La noticia fue publicada inicialmente por el Financial Times y el Times, y este último afirmó que los planes podrían reportarle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decenas de millones de dólares.

En un extenso comunicado donde expone la propuesta, la FIFA afirma que "invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin control alguno", en una nueva filial, Fifa Forward Enterprise (FFE), para "consolidar" sus operaciones comerciales y de eventos.

El plan todavía debe ser aprobado en una votación de las 211 naciones miembro de la FIFA. Pero si se aprueba, la FIFA afirma que se espera que Thrive Eternal lidere el grupo de inversores propuesto para FFE.

Thrive es una firma estadounidense de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Fuentes de la FIFA han declarado a BBC Sport que no se ha hablado de que Infantino ni ninguna otra persona se convierta en director ejecutivo de la FFE.

En su comunicado, la FIFA afirmó que Infantino y el resto de la organización tienen el deber de controlar el desarrollo del proyecto. Sin embargo, la FIFA no especificó qué significa esto ni cuál será la naturaleza concreta de la participación de Infantino.

Como parte de su propuesta, la FIFA afirma que todas las asociaciones miembro podrán acceder a hasta US$20 millones para financiar el desarrollo del fútbol.

Infantino afirmó que todas las naciones deberían beneficiarse de la riqueza que genera el fútbol.

"Algunos aspectos del juego han convertido esa popularidad en un valor comercial extraordinario, y celebramos ese éxito y queremos que continúe, porque enaltece todo el juego", afirmó.

"Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que el resto del fútbol crezca con él: la FIFA existe para apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo en todos los rincones del mundo".

Sin embargo, la UEFA emitió un comunicado criticando las propuestas que, según afirma, "cruzan una línea".

La Federación Inglesa de Fútbol afirmó que desconocía los planes de la FIFA cuando estos se hicieron públicos.

"Ninguno de nosotros somos dueños del fútbol"

Getty Images

La FIFA argumenta que su plan, con una filial comercial específica, es similar al utilizado por los organismos rectores de otros deportes.

En 2018, Premiership Rugby anunció una asociación con la firma de capital privado y asesoría de inversiones CVC Capital Partners.

Sin embargo, la UEFA considera que el anuncio del martes es ir demasiado lejos y plantea la posibilidad de una mayor expansión de las competiciones de la FIFA con el fin de aumentar los ingresos, tanto en términos de tamaño como de frecuencia, lo que podría poner en peligro sus propias competiciones lucrativas.

"Esto traspasa una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar", declaró la UEFA.

"La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Lo mismo deberían hacer todos los interesados que se preocupan por el futuro de este deporte".

"El alma y la gestión del fútbol no son bienes que se puedan negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros somos dueños del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo".

La FIFA afirma que mantendría el control de FFE "y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos internacionales y todas las decisiones reglamentarias y deportivas".

Es probable que este asunto sea tema de conversación en la próxima reunión del Consejo de la FIFA en otoño y, posteriormente, en torno a la Copa Intercontinental de la FIFA, en la que participará el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, en diciembre.

La propuesta podría ser sometida a votación por los 211 miembros de la FIFA en el Congreso que se celebrará en Marruecos en marzo.

Análisis: Un asunto tan importante como la Superliga Europea

Getty Images La UEFA es el organismo encargado de organizar la llamada Liga de Campeones de Europa.

Más allá de la inquietud que muchos sentirán ante la posible implicación de inversores de capital privado —y de alguien con estrechos vínculos con Donald Trump— en el centro de todo esto, también se está librando una lucha por el control del juego.

El objetivo declarado de la FIFA de desarrollar el deporte a nivel mundial resulta inquietante para el fútbol en Inglaterra.

Un alto ejecutivo del fútbol inglés le declaró en privado a BBC Sport que el anuncio era la noticia más importante desde el plan de la Superliga Europea, y que suscitaba la misma cantidad de preocupaciones.

La cuestión es que si existe un impulso para generar más financiación a través de las competiciones de la FIFA, eso implicará una expansión, tanto en el número de equipos como en la frecuencia de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes.

Algunos también opinan que la magnitud de los torneos será tal que podrían terminar disputándose durante los meses de invierno.

Eso supondría una mayor presión sobre el calendario, que ya está bastante apretado a nivel nacional, en parte debido a la expansión de la competición europea.

Y la realidad es que, si bien US$20 millones no es una suma significativa para el fútbol inglés, para muchos países del mundo es enorme, y contará con apoyo.

Sin embargo, aún está por verse qué opinan del plan las partes interesadas correspondientes: asociaciones, ligas, clubes y jugadores.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC