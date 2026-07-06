Dolor por el fallecimiento de un histórico dirigente radical y funcionario municipal

Se trata de Herman Pérez, que se desempeñaba como director de Defensa Civil de San Martín. Varios funcionarios radicales expresaron sus condolencias.

Este fin de semana falleció Herman Pérez, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la zona Este, que se desempeñaba como director de Defensa Civil del departamento que comanda el intendente Raúl Rufeil.

La noticia de la partida del hombre de 64 años conmovió a todo el arco político mendocino, pero particularmente del radicalismo, cuyas figuras se expresaron en redes sociales.

La comuna de San Martín envió este mensaje oficial, junto a una imagen de Pérez: "Con profundo pesar despedimos a Herman Pérez, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín. Su vocación de servicio, compromiso y dedicación al cuidado de la comunidad marcaron su trayectoria. Siempre dispuesto a acompañar y brindar ayuda en los momentos más difíciles, dejó una huella de respeto y solidaridad en quienes lo conocieron. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Pedimos elevar una oración por el eterno descanso de su alma. Que descanse en paz".

El gobernador Alfredo Cornejo fue otro de los que se expresó: "Lamento el fallecimiento de Herman Pérez, un hombre comprometido con San Martín, con una extensa trayectoria en el radicalismo mendocino y una valiosa labor al frente de Defensa Civil del departamento. Acompaño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento", sostuvo.