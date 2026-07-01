El parque Zaryadye de Moscú demuestra que la mejor arquitectura también puede hacer brillar a todo el conjunto.

Vista aérea del Parque Zaryadye. A la izquierda, en rojo, el Kremlin y a la derecha, el Moscova (o Moskvá en ruso), el río que atraviesa el corazón de la capital de Rusia..De 13 hectáreas costó más de $480 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los parques urbanos más caros del mundo.

Queda en Moscú (Rusia) y es uno de los proyectos paisajísticos más innovadores de Europa. Diseñado por Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates y Citymakers, el parque Zaryadye es una obra en la que su mayor virtud -como lo hace Messi con la selección- es potenciar todo lo que tiene alrededor. En qué consiste esta gran obra.

Ubicado frente a la plaza roja de Moscú, en sus 13 hectáreas conviven en el parque Zaryadye la tundra, bosque, estepa y humedales, conectados mediante senderos, pabellones culturales y un puente panorámico que parece flotar sobre el río Moscova. Wikipedia Un parque que transformó el corazón de Moscú Frente al Kremlin, durante décadas se levantó el Hotel Rossiya. Tras su demolición, la ciudad decidió recuperar ese lugar para los ciudadanos con un proyecto completamente diferente. Así nació el Parque Zaryadye, inaugurado en 2017 y difundido por la publicación Project Russia como un referente y modelo de la arquitectura paisajística de hoy.

Más que un parque, es una demostración de cómo la arquitectura puede integrarse al paisaje sin imponerse sobre él.

El valor de hacer jugar mejor a los demás En el fútbol, una de las cualidades más admiradas de Lionel Messi no es solamente su capacidad para marcar goles, sino para generar espacios, asociarse y mejorar el rendimiento colectivo.

youtube.com/watch?v=cofC4R3Cy4o El parque Zaryadye transmite una idea similar: no existe un edificio que monopolice la atención. Porque la arquitectura actúa como un organizador silencioso: ordena la experiencia del visitante sin competir con la naturaleza, logrando que cada elemento potencie al resto.