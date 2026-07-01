El parque que tiene una virtud muy parecida a la de Messi
El parque Zaryadye de Moscú demuestra que la mejor arquitectura también puede hacer brillar a todo el conjunto.
Queda en Moscú (Rusia) y es uno de los proyectos paisajísticos más innovadores de Europa. Diseñado por Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates y Citymakers, el parque Zaryadye es una obra en la que su mayor virtud -como lo hace Messi con la selección- es potenciar todo lo que tiene alrededor. En qué consiste esta gran obra.
Un parque que transformó el corazón de Moscú
Frente al Kremlin, durante décadas se levantó el Hotel Rossiya. Tras su demolición, la ciudad decidió recuperar ese lugar para los ciudadanos con un proyecto completamente diferente. Así nació el Parque Zaryadye, inaugurado en 2017 y difundido por la publicación Project Russia como un referente y modelo de la arquitectura paisajística de hoy.
Más que un parque, es una demostración de cómo la arquitectura puede integrarse al paisaje sin imponerse sobre él.
El valor de hacer jugar mejor a los demás
En el fútbol, una de las cualidades más admiradas de Lionel Messi no es solamente su capacidad para marcar goles, sino para generar espacios, asociarse y mejorar el rendimiento colectivo.
El parque Zaryadye transmite una idea similar: no existe un edificio que monopolice la atención. Porque la arquitectura actúa como un organizador silencioso: ordena la experiencia del visitante sin competir con la naturaleza, logrando que cada elemento potencie al resto.
Una enseñanza para el diseño urbano
El proyecto demuestra que las ciudades pueden ganar calidad cuando la arquitectura, el paisaje y el espacio público dejan de pensarse por separado.
No siempre hacen falta grandes gestos. Un sendero bien diseñado, una plaza conectada con su entorno, árboles ubicados estratégicamente o un mirador que invite a permanecer pueden cambiar la forma en que las personas viven un lugar.
Quizás esa sea la principal coincidencia con Messi: la verdadera grandeza no consiste en acaparar el protagonismo, sino en lograr que todo el conjunto funcione mejor.