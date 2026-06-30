Orlando Gill, el arquero que pasó de tener que vender su uniforme para salvar a su bebé a convertirse en el héroe de Paraguay en el Mundial

El guardameta paraguayo Orlando Gill ha pasado por momentos muy duros, pero ahora se ha convertido en el héroe de Paraguay en la Copa del Mundo.

El portero de 1,98 m de estatura detuvo dos penaltis para asegurar la victoria 1(4)-1(3) del combinado paraguayo sobre Alemania y el pase a los octavos de final.

A sus 26 años, ha sido uno de los mejores porteros de este Mundial. Pero hasta hace unos cuantos meses, era un desconocido.

Hasta enero de 2025 solo había disputado tres partidos con el primer equipo de su club, San Lorenzo de Almagro, de la primera división de Argentina.

Incluso hace menos de cuatro años se vio obligado a vender su uniforme para mantener a su esposa e hijo, quien tuvo complicaciones al nacer prematuro.

Un héroe en la familia

Gill jugó en las categorías juveniles de los clubes paraguayos Club 13 de Junio y CS San Lorenzo.

Fue convocado para la selección de Paraguay para el Campeonato Sudamericano Sub-20 a principios de 2019. Hizo su debut en primera división con San Lorenzo en septiembre de 2020.

Solo había disputado dos partidos cuando su esposa, Melissa Ávalos —con quien se casó en enero de 2021— quedó embarazada en 2022.

Se esperaba que su hijo naciera el 31 de diciembre de ese año, pero debido a problemas de salud, Melissa fue hospitalizada y le indujeron el parto el 7 de diciembre.

Getty Images Hasta antes de 2025, Gill no había aparecido con Paraguay. Ahora es uno de sus jugadores más valiosos.

Sin embargo, el bebé, llamado Lautaro, no nació hasta el día siguiente debido a complicaciones graves que obligaron a Melissa a someterse a una cirugía de emergencia, quedando el pequeño en cuidados intensivos.

La familia pudo regresar a casa a tiempo para Navidad, pero "no teníamos nada y Orlando vendió sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos", publicó Melissa en Instagram el año pasado.

"Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la Sub-20 (no pudo guardarla de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes (zapatos). Literal vendió todo", contó la esposa.

Un héroe en la cancha

Aproximadamente un año después del nacimiento de su hijo, y tras haber disputado apenas dos partidos con el primer equipo, a Gill se le presentó la que resultó ser una oportunidad que le cambió la vida.

San Lorenzo de Almagro apostó por él y lo fichó en calidad de préstamo.

Terminó el 2024 jugando en el equipo de reservas y se convirtió en titular del primer equipo apenas en 2025, lo que llamó la atención del seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro.

Tras ser convocado en marzo y junio, y con Paraguay ya clasificado para el Mundial, Gill debutó con la selección mayor en el último partido de clasificación contra Perú el pasado septiembre.

A partir de ahí jugó cinco partidos amistosos, ganándose el puesto de portero titular de cara al Mundial.

Getty Images Gill se llevó el premio al mejor jugador de la eliminatoria de Paraguay y Alemania.

El debut mundialista vino con un gran tropiezo: Gill y Paraguay sufrieron una goleada 4-1 ante Estados Unidos, uno de los anfitriones.

Sin embargo, desde entonces Gill solo ha recibido un gol en tres partidos, incluida la prórroga contra Alemania, atajando 16 de los 17 tiros que han ido a la portería.

En la tanda de penaltis del lunes, Gill realizó dos excelentes atajadas, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido otorgado por la FIFA.

Dedicó el premio a su familia, en particular a su sobrino Alexander, quien, según reveló, se encuentra actualmente hospitalizado en su país.

Tras ver a su hijo sobrevivir a un parto traumático, Gill ahora intenta darle a su sobrino la fuerza para seguir luchando mientras él y Paraguay continúan su insólito camino en el Mundial.

"Esta clasificación es para un sobrino mío que la está pasando muy mal, internado. Esperemos que se mejore pronto. Yo prometí que si salía figura, esta clasificación iba ser para él", dijo el joven arquero.

BBC

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FUENTE: BBC