Mattia Colnaghi terminó su primera temporada en la Fórmula 3 con un destacado quinto puesto

El argentino Mattia Colnaghi puso punto final a su primera temporada en la Fórmula 3 con un resultado destacado. El piloto de MP Motorsport terminó quinto en el Gran Premio de España , en una competencia que tuvo como ganador al finlandés Tuukka Taponen.

Colnaghi partió desde la quinta posición y consiguió conservar ese lugar hasta la bandera a cuadros. De esta manera, cerró su estreno en la categoría con otros 10 puntos para el campeonato y alcanzó las 54 unidades, que le permitieron terminar en el decimotercer puesto de la clasificación general.

El argentino había mostrado un rendimiento sólido durante toda la temporada y consiguió algunos resultados importantes, entre ellos los cuartos puestos obtenidos tanto en las carreras sprint como en las principales de Bélgica y Hungría. Su desempeño le permitió completar un año de aprendizaje con actuaciones que dejaron una buena base de cara al futuro.

A lo largo de su primera experiencia en la categoría, el argentino logró mantenerse competitivo y sumar resultados que le permitieron terminar el campeonato dentro de los primeros 15. El quinto puesto en España significó además un cierre positivo para una temporada en la que fue adquiriendo experiencia en una de las principales categorías de formación.

Su continuidad en la Fórmula 3 durante 2027 aparece como el próximo paso para Colnaghi , que tendrá la posibilidad de afrontar una segunda temporada con mayor conocimiento de la categoría. El objetivo a mediano plazo es continuar su progresión para intentar llegar a la Fórmula 2.

Mattia Colnaghi cerró un gran primer año en la Fórmula 3. Instagram @matticolnaghii

Ugochukwu remontó y se consagró campeón

Mientras Colnaghi completaba su última carrera del año, la definición del campeonato quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu, de Campos Racing. El piloto protagonizó una remontada de 15 puntos frente al británico Freddie Slater, de Trident, para quedarse con el título.

Ugochukwu comenzó a recortar la diferencia el sábado, cuando terminó octavo en la sprint y cuarto en la carrera principal. Slater no consiguió sumar en ninguna de esas dos competencias y ambos llegaron igualados a la última carrera de la temporada.

En la definición, el estadounidense cruzó la bandera a cuadros en el segundo puesto y aseguró el campeonato, mientras que Slater terminó noveno. El triunfo quedó para Taponen, quien había largado desde la pole position y mantuvo el liderazgo hasta el final para conseguir su primera victoria del año.