Mattia Colnaghi terminó sexto en la Sprint del GP de Italia y extiende su buen momento en la Fórmula 3

Mattia Colnaghi volvió a ser protagonista en la Fórmula 3 . El argentino terminó sexto en la carrera Sprint del Gran Premio de Italia , después de recuperar cuatro posiciones durante la competencia y dejar atrás un inicio complicado que lo obligó a partir desde el séptimo lugar.

El piloto de MP Motorsport había clasificado noveno, resultado que, debido al sistema de grilla invertida para la Sprint, inicialmente le permitía largar desde la tercera posición. Esa ubicación lo dejaba ante una buena oportunidad para buscar su primer podio en la categoría.

Sin embargo, Colnaghi recibió una sanción por una “salida peligrosa” durante la clasificación y debió retroceder hasta el séptimo puesto en la formación de partida. A esa dificultad se sumó una largada complicada, en la que cayó hasta la décima colocación.

A pesar del comienzo adverso, el argentino consiguió recuperar terreno a medida que avanzaron las vueltas. Colnaghi ganó cuatro posiciones y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el sexto lugar, para cerrar una nueva actuación positiva en su temporada de Fórmula 3.

Con este resultado, el piloto de MP Motorsport alcanzó los 44 puntos en el campeonato . Su objetivo ahora será completar el fin de semana con otra buena actuación en la carrera principal y continuar acercándose al top 10 de la clasificación general.

La victoria quedó en manos de Taito Kato, quien consiguió su primer triunfo en la Fórmula 3. El japonés tomó el liderazgo recién cuando restaban dos vueltas y pudo sostenerlo hasta el final para quedarse con la carrera.

Cómo quedó el campeonato de Fórmula 3

Freddie Slater terminó segundo y volvió a sumar puntos importantes para el campeonato. El británico, representante de Trident, se mantiene como líder con 139 unidades y amplió su ventaja sobre el estadounidense Ugo Ugochukwu, de Campos Racing, que ocupa el segundo puesto con 117.

El podio de la Sprint lo completó el japonés Hiyu Yamakoshi, de Van Amersfoort Racing, mientras que Colnaghi se quedó con el sexto puesto después de una carrera en la que debió sobreponerse tanto a la sanción previa como a una mala largada.

La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo con la carrera principal del Gran Premio de Italia. La competencia está programada para las 3:15 de la madrugada, hora argentina.