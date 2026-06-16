La llamativa versión de Baby Etchecopar sobre dónde duerme Javier Milei en Olivos: "Se habilitó un cuartito cerca de..."

En medio de una serie de críticas por el rumbo del Gobierno, Javier Milei sorprendió al deslizar una insólita información que le llegó sobre el presidente.

Baby Etchecopar y una información que le llegó sobre Javier Milei. Foto: captura de video A24.

Baby Etchecopar compartió este lunes en el editorial de su programa en A24 una llamativa versión relacionada con Javier Milei, y el supuesto lugar que habría mandado a acondicionar el presidente para dormir cada noche.

"Siento una orfandad en el Gobierno, una soledad, una falta de respeto a los ciudadanos. Pasó de ser gladiador que andaba con la motosierra el león, subiéndose a cortar cabezas, a un muchacho que no nos da ninguna respuesta; que cuando le va mal toma su avión y se va a los Estados Unidos", comenzó tajante Baby Etchecopar cuestionando a Javier Milei.

Luego, tras admitir que sospecha que el apoyo incondional del mandatario a Manuel Adorni podría estar relacionado con el escándalo Libra, el conductor sorprendió con una información que le hicieron llegar sobre el líder de La Libertad Avanza.

Baby Etchecopar y una sorpresiva versión sobre dónde descansa Javier Milei La llamativa versión de Baby Etchecopar sobre dónde duerme Javier Milei "Me decían que Javier duerme en un cuartito cerca de los perros en la Quinta. No voy a decir exactamente a dónde porque es seguridad", disparó Etchecopar.