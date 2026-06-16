El particular plan de Javier Milei para mirar el debut de la Selección argentina en el Mundial

El presidente Javier Milei decidió no viajar al Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México por lo que, a diferencia de otros mandatarios, mirará el debut de Argentina por televisión.

El encuentro contra Argelia será a las 22 y, según fuentes oficiales, el jefe de Estado observará el cotejo desde la Quinta de Olivos.

“Lo mirará seguramente solo. Ya es tarde y suele ver los partidos así”, consignó a MDZ una alta fuente oficial, ante la pregunta referida a qué hará el líder libertario en el comienzo de la Scaloneta en esta copa del mundo.

En primer término, Milei no viajó en noviembre al sorteo del certamen, pese a estar invitado por Donald Trump en el palco preferencial. Su enfrentamiento con la AFA derivó en que prefiera evitar ese encuentro con Claudio Tapia, por lo que desde entonces dejó de hablar de la competición.

Milei prevé retomar la agenda internacional con distintos viajes durante estos días. Además de viajar a España entre el 24 y el 27 de junio y Paraguay el 30 , el presidente estará en Estados Unidos.

Estará el próximo 4 de julio para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país y marcará su decimoctavo viaje al territorio norteamericano desde que asumió.

La primera escala será la ciudad de Nueva York, donde tiene previsto asistir a los actos conmemorativos por los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776, donde podría encontrarse con Trump.

En el Gobierno no descartan que Milei mantenga reuniones con empresarios e inversores durante su estadía, en línea con la estrategia oficial de promover inversiones extranjeras y profundizar el vínculo político y económico con Washington.

La visita se producirá además en medio del Mundial de fútbol. Argentina podría estar disputando los octavos de final del torneo en esas fechas. Hasta la fecha, en Casa Rosada niegan que esté en los planes aprovechar su visita en Estados Unidos para concurrir al partido.