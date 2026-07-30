Calefón o termotanque: cuál elegir para ahorrar gas y garantizar agua caliente

A la hora de equipar una vivienda o reemplazar el sistema de agua caliente, surge un interrogante recurrente en la cocina o el lavadero: ¿conviene instalar un calefón o un termotanque ? Ambos artefactos cumplen el mismo propósito, pero operan bajo principios de funcionamiento opuestos.

La diferencia sustancial entre ambos equipos radica en la forma en que calientan y distribuyen el agua. En el caso del calefón , enciende sus quemadores únicamente al abrir una canilla de agua caliente. Al no acumular líquido, ofrece un suministro inagotable y reduce el consumo energético cuando no se utiliza.

Su principal limitación es que depende directamente de una buena presión de agua: si el caudal es bajo o se abren varios grifos en simultáneo, pierde rendimiento y temperatura.

Mientras que el termotanque mantiene un depósito de agua caliente listo para ser utilizado en cualquier momento. Su gran virtud es que permite alimentar varias salidas a la vez (como dos duchas en uso simultáneo) sin fluctuaciones de temperatura.

Sin embargo, requiere un espacio físico mayor, genera un gasto pasivo de gas para mantener la temperatura y, si el tanque se vacía, exige un tiempo de espera para volver a calentar el agua.

La elección debe adaptarse a la dinámica diaria de cada hogar. Para departamentos o personas solas el calefón es la solución más práctica y económica por su tamaño compacto y su uso puntual.

En cambio, para familias numerosas o casas con varios baños el termotanque resulta la alternativa más cómoda para evitar caídas de presión o enfriamientos repentinos durante el baño.

El aspecto económico a largo plazo también incluye los costos de reparación y conservación. En el caso del termotanque, tiende a acumular sarro y sedimentos por lo que requiere purgas periódicas. El calefón tiene controles mínimos si está bien instalado y suele ofrecer una vida útil de hasta 10 años con costos de reparación accesibles.