Lujos y atenciones por doquier: la alegría de que el disfrute de un viaje comience en el avión

Hay viajes que comienzan cuando el avión despega. Y hay otros que empiezan mucho antes, apenas uno se acomoda en su asiento. Eso es precisamente lo que ocurre al volar en Business Class de Turkish Airlines entre Buenos Aires y Estambul, una de las rutas intercontinentales más atractivas para quienes sueñan con recorrer Europa, Asia o Medio Oriente.

Es que en 2026, la aerolínea turca sigue posicionándose entre las favoritas de los viajeros frecuentes gracias a una propuesta que combina diseño, confort, gastronomía de alto nivel y una hospitalidad que convierte casi 18 horas de vuelo en una experiencia que merece disfrutarse de principio a fin.

Mi entusiasmo era genuino: estaba invitado, con un contingente de periodistas, a recorrer las regiones del té turco, ubicadas a la vera del Mar Negro. Sin embargo nunca pensé que la maravillosa experiencia iba a comenzar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es que allí ya sentí la comodidad que experimentan los pasajeros de Business Class de Turkish Airlines, pues disfrutan de check-in exclusivo, prioridad en el despacho de equipaje, embarque preferencial y acceso a salas VIP antes del vuelo.

Una vez a bordo, la sensación fue la de ingresar a un hotel boutique en miniatura. En los modernos Airbus A350-900 que Turkish Airlines utiliza en esta ruta, la cabina ofrece una configuración 1-2-1 que garantiza acceso directo al pasillo para todos los pasajeros, además de asientos que se transforman en camas completamente horizontales, amplios espacios de guardado, puertos USB y tomas de corriente, iluminación ambiental y grandes pantallas individuales para entretenimiento. Todo está pensado para que el descanso sea protagonista durante el cruce del Atlántico, pero también para optimizar el tiempo (si hay que leer, trabajar con una laptop o ver una película, por ejemplo).

Sin embargo, hay que decir que si hay algo que distingue a Turkish Airlines del resto de las compañías es su propuesta gastronómica. Lejos de la idea tradicional de la comida de avión, el servicio puede compararse perfectamente con el de un restaurante de categoría. Los pasajeros son atendidos por el un experimentado Flying Chef: un cocinero profesional a bordo que supervisa la presentación de los platos y aporta un nivel de atención poco habitual en la aviación comercial.

Los momentos gastronómicos en la categoría Business de Turkish Airlines son sorprendentes. Foto ilustrativa: @turkishairlines

Los menús incluyen recetas de la cocina turca e internacional, con entradas elaboradas, panes recién horneados, quesos, carnes, pescados, pastas, postres típicos y una cuidada selección de vinos y bebidas. Cada plato se sirve en vajilla de porcelana, con cubiertos metálicos y mantel individual, aportando una sensación de elegancia que sorprende incluso a quienes vuelan con frecuencia. ¡Los acompaña hasta una velita!

¡Delicioso y chic! Foto: @turkishairlines

Entre una comida y otra, el confort sigue siendo protagonista. Los pasajeros reciben un completo kit de amenities de marca premium (en mi caso, fue de Lanvin) con productos de cuidado personal, cepillo y pasta dental, antifaz, medias, pantuflas y otros accesorios de viaje cuidadosamente seleccionados. A ello se suma un colchón (verdaderamente acolchado) para el asiento, que la azafata amablemente dispone cuando cada quien lo necesite para descansar, una manta de excelente calidad y una almohada de gran tamaño que permiten dormir varias horas con verdadera comodidad. Los auriculares con cancelación de ruido y un completo sistema de entretenimiento, con cientos de películas, series, documentales, música y videojuegos, hacen que el tiempo pase casi sin advertirlo.

¡Dormí exactamente 8 horas y un cuarto, de un tirón! Foto: @turkishairlines

Para los argentinos, la ruta Buenos Aires-Estambul representa una puerta de entrada privilegiada a destinos como Grecia, Japón, Tailandia, Dubái, Maldivas o la propia Turquía. Y es por eso que entendí que elegir business class no sólo significa llegar más descansado: implica transformar las largas horas de vuelo en una experiencia placentera, donde cada detalle ha sido pensado para el pasajero. El servicio cálido de la tripulación, la calidad de la gastronomía y el nivel de confort explican por qué Turkish Airlines continúa siendo una de las aerolíneas más premiadas y valoradas del mundo.

Cómo transformar una escala en una vivencia inolvidable

Fue en ese vuelo, de la mano del personal de la aerolínea, que me enteré de un plan espectacular que ellos tienen: Touristanbul. Se trata de un servicio gratuito de visitas por la ciudad que se ofrece a los pasajeros de Turkish Airlines con vuelos internacionales de conexión.

¿De qué se trata? Si sos pasajero de Turkish y Estambul no es tu destino final, pero tenés una escala de entre 6 y 24 horas, tenés la posibilidad de explorar una de las ciudades más fascinantes que existen, claro, siempre que los horarios de tus vuelos sean compatibles con los del recorrido.

Imaginate agregar a tu experiencia la posibilidad de, en vez de estar horas y horas sentado en un aeropuerto, visitar la Gran Mezquita de Santa Sofía, la Mezquita Azul o de Sultanahmet y el Palacio de Topkapi, por ejemplo! ¡O de hacer un recorrido por la Península Histórica, experimentando el embrujo de las vistas del Bósforo! Touristanbul realmente te regala la chance de convertir tu escala en una experiencia inolvidable en Estambul: hay siete rutas diferentes para elegir, según el tiempo y las ganas que tengas.

Hay dos mostradores de Touristanbul en el Aeropuerto: uno se encuentra en la zona de tránsito y el otro en la planta de llegadas. En el mostrador de Touristanbul de la zona de tránsito, los pasajeros pueden obtener información detallada sobre los recorridos y averiguar si cumplen con los requisitos para participar en ellos. Aquellos pasajeros que reúnan los requisitos pueden inscribirse en el mostrador de Touristanbul situado en la planta de llegadas.

Un vehículo recoge a los pasajeros en el Aeropuerto de Estambul y los lleva de regreso al mismo al finalizar el recorrido. ¿Te das cuenta que te dan la posibilidad de visitar lugares históricos de la ciudad sin costo alguno? ¡Es genial!

Vas a un destino, y te regalan uno más: ¡si, es real!

El beneficio más impactante que Turkish Airlines informó al iniciar esta experiencia, sin embargo, fue la posibilidad de hacer stopover en Estanbul si tu destino final es otro. Este programa ofrece a los pasajeros de esta aerolínea... ¡quedarte gratis en hoteles asociados!

Se trata, básicamente, de la posibilidad de obtener alojamiento gratuito con desayuno incluido. Quienes viajan en Turkish Airlines en clase económica, tienen derecho a una noche en un hotel de 4 estrellas, mientras que los de clase ejecutiva tienen derecho a dos noches en un hotel de 5 estrellas o en un hotel boutique.

El primer requisito es viajar desde un origen internacional a otro destino internacional a través del Aeropuerto de Estambul. El segundo, es contar con una escala de entre 20 horas y 7 días. Pero para obtener información detallada sobre los criterios de elegibilidad, hay que consultar la sección «Términos y condiciones», haciendo click aquí.

Viajar: el dinero mejor gastado. Foto: @turkishairlines

El regreso: un Lounge que nunca olvidarás

Un consejo: si tu viaje no termina al aterrizar en Estambul, no dejes de utilizar uno de los mayores privilegios para los pasajeros de business class: acceder al imponente Turkish Airlines Business Lounge del Aeropuerto Internacional de Estambul, considerado entre los mejores del mundo. Allí es posible degustar platos preparados al momento, descansar en cómodos salones, utilizar duchas privadas, trabajar en espacios especialmente equipados o simplemente relajarse antes de tomar el próximo vuelo hacia alguno de los cientos de destinos que la compañía conecta en Europa, Asia, África y Medio Oriente.

En tiempos en que viajar ya no consiste únicamente en alcanzar un destino, sino también en disfrutar el camino, Turkish Airlines demuestra que un vuelo de larga distancia puede convertirse en uno de los mejores recuerdos del viaje. Desde el primer café servido poco después del despegue en Ezeiza hasta el último té turco antes de aterrizar en Estambul, la sensación es la de haber vivido una experiencia premium de principio a fin. Para quienes creen que las vacaciones empiezan al subir al avión, pocas propuestas resultan tan tentadoras como ésta.