Un estudio advierte que la infertilidad aumenta en las mujeres en todo el mundo

El estudio advierte sobre un aumento de la infertilidad en mujeres de 35 a 49 años, afectando a 53 millones en 2023 y proyectando 79 millones para 2036.

La infertilidad femenina en mujeres de 35 a 49 años aumenta en el mundo y se convirtió en un problema sanitario con impacto social, económico y familiar. Así lo advirtió un estudio publicado en The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health, que analizó datos de 204 territorios entre 1990 y 2023.

Según la investigación, encabezada por el Hospital de la Universidad Médica de Chongqing, en China, alrededor de 53,6 millones de mujeres de ese grupo etario estaban afectadas por infertilidad en 2023. El mismo estudio proyecta que la cifra podría llegar a 79,6 millones en 2036 si se mantiene la tendencia actual.

El trabajo utilizó información de la base de datos del estudio Carga Global de Enfermedad. Los autores señalaron que la prevalencia de infertilidad es una cifra modelada, ya que depende de varios factores: que la mujer desee tener hijos, busque atención médica y tenga acceso a servicios de diagnóstico.

El estudio proyecta que casi 80 millones de mujeres podrían estar afectadas en 2036. Shutterstock El estudio indicó que Asia aparece como la región con mayor necesidad de atención en materia de fertilidad, mientras que Australasia registra la menor carga. Aunque las diferencias entre regiones de bajos y altos ingresos se redujeron, los investigadores advirtieron que el peso del problema se desplaza cada vez más hacia los países de mayores ingresos.

Una de las razones mencionadas es que en esas regiones muchas mujeres tienden a retrasar el embarazo y también acceden con mayor frecuencia a pruebas y tratamientos de fertilidad. Ese escenario permite detectar más casos, pero también expone una demanda creciente sobre los sistemas sanitarios.