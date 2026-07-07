Un estudio advierte que la infertilidad aumenta en las mujeres en todo el mundo
El estudio advierte sobre un aumento de la infertilidad en mujeres de 35 a 49 años, afectando a 53 millones en 2023 y proyectando 79 millones para 2036.
La infertilidad femenina en mujeres de 35 a 49 años aumenta en el mundo y se convirtió en un problema sanitario con impacto social, económico y familiar. Así lo advirtió un estudio publicado en The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health, que analizó datos de 204 territorios entre 1990 y 2023.
Según la investigación, encabezada por el Hospital de la Universidad Médica de Chongqing, en China, alrededor de 53,6 millones de mujeres de ese grupo etario estaban afectadas por infertilidad en 2023. El mismo estudio proyecta que la cifra podría llegar a 79,6 millones en 2036 si se mantiene la tendencia actual.
El trabajo utilizó información de la base de datos del estudio Carga Global de Enfermedad. Los autores señalaron que la prevalencia de infertilidad es una cifra modelada, ya que depende de varios factores: que la mujer desee tener hijos, busque atención médica y tenga acceso a servicios de diagnóstico.
El estudio indicó que Asia aparece como la región con mayor necesidad de atención en materia de fertilidad, mientras que Australasia registra la menor carga. Aunque las diferencias entre regiones de bajos y altos ingresos se redujeron, los investigadores advirtieron que el peso del problema se desplaza cada vez más hacia los países de mayores ingresos.
Una de las razones mencionadas es que en esas regiones muchas mujeres tienden a retrasar el embarazo y también acceden con mayor frecuencia a pruebas y tratamientos de fertilidad. Ese escenario permite detectar más casos, pero también expone una demanda creciente sobre los sistemas sanitarios.
Para medir la evolución, los autores usaron distintos indicadores, entre ellos la tasa de prevalencia estandarizada por edad. Esa tasa aumentó en todas las regiones del mundo durante el período estudiado. La autora principal, Queenie Li Ling Jun, de la Universidad Nacional de Singapur, aclaró que ese indicador toma como referencia a mujeres de 35 a 49 años por cada 100.000 mujeres de ese grupo, y no a toda la población nacional ni solamente a quienes intentan quedar embarazadas.
El estudio sostiene que, con el envejecimiento de la población mundial, la infertilidad femenina en edad reproductiva avanzada se transformó en "un grave problema de salud pública". Además, remarca que sus consecuencias alcanzan a las mujeres, las familias y los sistemas de salud.
Los investigadores también pusieron el foco en los costos de los tratamientos y en las pérdidas de productividad asociadas. Por eso, señalaron la urgencia de avanzar con respuestas integradas que incluyan políticas sanitarias y económicas.
Entre las medidas propuestas, el estudio plantea ampliar e integrar los servicios de fertilidad dentro de la atención primaria de salud. También recomienda reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a diagnósticos y tratamientos.
Los autores concluyeron que los resultados muestran "la necesidad urgente" de estrategias de salud reproductiva más inclusivas, accesibles y adaptadas a cada contexto. El objetivo, remarcaron, es enfrentar el aumento de la infertilidad y reducir las desigualdades en la atención y en los resultados a nivel mundial.