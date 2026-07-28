Qué se sabe del turista neerlandés que murió en el vuelco de la lancha en Cataratas

El turista neerlandés de 26 años que murió este martes tras el vuelco de una embarcación mientras realizaba una excursión por las Cataratas del Iguazú , en el sector brasileño del Parque Nacional, integraba un grupo familiar que participaba del tradicional paseo náutico de la empresa Macuco Safari.

El contexto del accidente que ocurrió alrededor del mediodía, se empieza a conocer ahora, mientras se investigan las causas que originaron el vuelco de la lancha navegaba por el río Iguazú durante uno de los recorridos más tradicionales que acercan a los visitantes a las cataratas.

Según se supo, la embarcación volcó y obligó a desplegar un importante operativo de rescate acuático. Aunque el joven fue rescatado y recibió maniobras de reanimación, falleció poco después por ahogamiento, según informaron las autoridades brasileñas. Su identidad no fue difundida oficialmente.

De acuerdo con el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), en la embarcación viajaban ocho personas: seis turistas de nacionalidad neerlandesa y dos tripulantes, el piloto y el copiloto.

Además de la víctima fatal, otros dos integrantes del grupo fueron asistidos. Uno de ellos, un hombre de 49 años, permanece internado en observación en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, consciente y respirando sin asistencia. El otro, identificado como su yerno, no presentaba lesiones de gravedad, aunque también quedó bajo control médico.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron establecidas. La investigación quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná y cuenta con la participación de la Armada de Brasil, que deberá determinar cómo se produjo el vuelco y si existieron responsabilidades.

Desde el ICMBio señalaron que la concesionaria responsable del paseo tenía toda la documentación en regla y confirmó que colaborará con la investigación.

Suspendieron las excursiones

Tras la tragedia, la empresa Macuco Safari anunció la suspensión temporal de todas sus excursiones y expresó sus condolencias a la familia del joven fallecido.

El organismo administrador del Parque Nacional de Iguaçu informó además que el paseo permanecerá suspendido durante tres días, mientras avanzan las investigaciones y se revisan las condiciones de seguridad.

El accidente ocurrió apenas unos días después de la fuerte crecida del río Iguazú, que llevó el caudal a unos 9,1 millones de litros por segundo, aproximadamente seis veces por encima del promedio. No obstante, las autoridades aclararon que, por el momento, no existe evidencia que vincule ese fenómeno con el vuelco de la embarcación.