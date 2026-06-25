Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos definen el Grupo D del Mundial: hora, TV y streaming

Paraguay enfrenta a Australia en un duelo decisivo por la clasificación, mientras que USA intentará terminar la fase de grupos con otra victoria ante Turquía.

Paraguay intentará vencer a Australia para acompañar a Estados Unidos a los 16avos de final del Mundial 2026

El Grupo D de la Copa del Mundo llega a su última jornada con dos partidos muy distintos entre sí, pero conectados por una misma historia. De un lado, Paraguay y Australia disputarán una verdadera final por la clasificación. Del otro, Estados Unidos intentará confirmar su gran presente frente a una Turquía que ya quedó fuera de carrera.

Paraguay se juega todo ante Australia La selección de Gustavo Alfaro afrontará este jueves su partido más importante del Mundial. Desde las 23 horas de Argentina, la Albirroja enfrentará a Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara con la obligación de ganar para depender de sí misma y avanzar a los dieciseisavos de final.

Paraguay suma 3 puntos, los mismos que los australianos, pero llega por detrás debido a la diferencia de gol. Por eso, el empate favorece a los Socceroos, mientras que una victoria guaraní le asegurará el pasaje a la siguiente ronda sin necesidad de mirar otros resultados.

Australia está haciendo un buen Mundial: derrotó 2-0 a Turquía en el debut y luego, a pesar de la derrota ante el anfitrión Estados Unidos, dejó una buena imagen. EFE La baja de Miguel Almirón, expulsado ante Turquía, obliga a Alfaro a modificar una estructura que encontró respuestas futbolísticas y anímicas en la segunda fecha. Ramón Sosa aparece como el principal candidato para acompañar a Julio Enciso y Antonio Sanabria en el frente de ataque.

Australia, por su parte, apostará a su habitual receta: orden táctico, intensidad física y fortaleza aérea. Con un empate le alcanza para quedarse con el segundo puesto y seguir en competencia.