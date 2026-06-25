Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos definen el Grupo D del Mundial: hora, TV y streaming
Paraguay enfrenta a Australia en un duelo decisivo por la clasificación, mientras que USA intentará terminar la fase de grupos con otra victoria ante Turquía.
El Grupo D de la Copa del Mundo llega a su última jornada con dos partidos muy distintos entre sí, pero conectados por una misma historia. De un lado, Paraguay y Australia disputarán una verdadera final por la clasificación. Del otro, Estados Unidos intentará confirmar su gran presente frente a una Turquía que ya quedó fuera de carrera.
Paraguay se juega todo ante Australia
La selección de Gustavo Alfaro afrontará este jueves su partido más importante del Mundial. Desde las 23 horas de Argentina, la Albirroja enfrentará a Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara con la obligación de ganar para depender de sí misma y avanzar a los dieciseisavos de final.
Paraguay suma 3 puntos, los mismos que los australianos, pero llega por detrás debido a la diferencia de gol. Por eso, el empate favorece a los Socceroos, mientras que una victoria guaraní le asegurará el pasaje a la siguiente ronda sin necesidad de mirar otros resultados.
La baja de Miguel Almirón, expulsado ante Turquía, obliga a Alfaro a modificar una estructura que encontró respuestas futbolísticas y anímicas en la segunda fecha. Ramón Sosa aparece como el principal candidato para acompañar a Julio Enciso y Antonio Sanabria en el frente de ataque.
Australia, por su parte, apostará a su habitual receta: orden táctico, intensidad física y fortaleza aérea. Con un empate le alcanza para quedarse con el segundo puesto y seguir en competencia.
Probables formaciones
Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.
Hora: 23:00 (Argentina)
TV: TyC Sports y DSports
Streaming: DGO, TyC Sports Play y plataformas habilitadas de los cableoperadores.
Estados Unidos quiere cerrar con puntaje perfecto
En simultáneo, Estados Unidos enfrentará a Turquía en un partido con menor tensión clasificatoria, pero con varios condimentos interesantes. El equipo de Mauricio Pochettino ya aseguró el primer puesto del Grupo D tras sus victorias ante Paraguay y Australia, mientras que los europeos llegan eliminados.
El seleccionado anfitrión ha sido una de las revelaciones de la fase de grupos. Mostró intensidad, agresividad ofensiva y una solidez que le permitió garantizar la clasificación con una fecha de anticipación. Ahora buscará sostener ese impulso y llegar a los cruces con confianza.
Turquía, en cambio, intentará evitar una despedida amarga. Luego de perder sus dos encuentros y no convertir goles, el conjunto dirigido por Vincenzo Montella buscará cerrar su participación con una actuación que le permita rescatar algo de orgullo.
Probables formaciones
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.
Hora: 23:00 (Argentina)
TV: TyC Sports
Streaming: Paramount+, DGO y TyC Sports Play.