La Plata hace la felicidad: Gonzalo, el héroe de Ecuador que jugaba con pelotas de papel
¡Historia pura! Ecuador venció a Alemania y se clasificó a la fase final del Mundial. Gonzalo Plata, autor del 2-1, rompía sus cuadernos para armar pelotas de papel.
El 25 de junio de 2026 no será un día más en la historia de Ecuador. La selección tricolor consiguió este día el éxito deportivo más importante de todos al superar a Alemania por 2 a 1 y lograr la clasificación a la fase final del Mundial 2026. Y hoy también nació la leyenda de Gonzalo Plata, el jugador que marcó el tanto del triunfo a falta de 12 minutos para el final.
Con un toque sutil en un área chica repleta de alemanes y ante la salida desesperada de Manuel Neuer, uno de los mejores arqueros de la última década, el atacante del Flamengo logró lo impensado, lo imprevisto, lo que parecía imposible.
Y en una tarde que había empezado torcida por el tempranero gol de Leroy Sané para los europeos, el combinado de Sebastián Beccacece dio vuelta la historia y se transformó en la primera selección sudamericana en ganarle un partido a Alemania en la fase de grupos de un Mundial. Épico.
Gonzalo Plata, el niño que jugaba con pelotas de papel
Nacido en los suburbios de Guayaquil, Plata se crió con su mamá y sus cuatro hermanos en una casa de caña y madera, ya que su padre los abandonó cuando él tenía pocos meses de vida.
Sus primeros años de vida pasaron entre las carencias, los estudios y su amor por el fútbol. Era tal su pasión por la pelota, que sus zapatillas le duraban poco tiempo y su madre tenía que comprar cuadernos a cada rato, ya que Gonzalo sacaba sus hojas para poder armar pelotas de papel.
Años después, el hoy jugador de la selección de Ecuador firmó su primer contrato como futbolista profesional y su primera gran inversión fue comprar un hogar para su familia.
De Ecuador al mundo
Gonzalo Jordi Plata comenzó su carrera en Independiente del Valle y su debut se dio en 2018, en un partido ante Barcelona. Un año después dio el salto al fútbol europeo para jugar en el Sporting Lisboa de Portugal y luego en el Valladolid de España.
En 2023 tuvo una experiencia por el Al Sadd de Qatar y en 2024 llegó al Flamengo, en donde juega actualmente. En su carrera en clubes, Plata jugó 250 partidos y anotó 35 goles.
Su vínculo con la Tricolor empezó en las selecciones juveniles hasta que en 2019 fue convocado al combinado mayor por el entonces seleccionador argentino Jorge Célico. Con Ecuador disputó 70 partidos, entre ellos dos mundiales, y marcó 11 goles, uno de ellos el de este jueves 25 de junio de 2026, el gol más importante de la historia del país.