La Plata hace la felicidad: Gonzalo, el héroe de Ecuador que jugaba con pelotas de papel

¡Historia pura! Ecuador venció a Alemania y se clasificó a la fase final del Mundial. Gonzalo Plata, autor del 2-1, rompía sus cuadernos para armar pelotas de papel.

El 25 de junio de 2026 no será un día más en la historia de Ecuador. La selección tricolor consiguió este día el éxito deportivo más importante de todos al superar a Alemania por 2 a 1 y lograr la clasificación a la fase final del Mundial 2026. Y hoy también nació la leyenda de Gonzalo Plata, el jugador que marcó el tanto del triunfo a falta de 12 minutos para el final.

Con un toque sutil en un área chica repleta de alemanes y ante la salida desesperada de Manuel Neuer, uno de los mejores arqueros de la última década, el atacante del Flamengo logró lo impensado, lo imprevisto, lo que parecía imposible.

Plata convirtió el 2-1 para Ecuador ESPN Y en una tarde que había empezado torcida por el tempranero gol de Leroy Sané para los europeos, el combinado de Sebastián Beccacece dio vuelta la historia y se transformó en la primera selección sudamericana en ganarle un partido a Alemania en la fase de grupos de un Mundial. Épico.

Gonzalo Plata, el niño que jugaba con pelotas de papel Nacido en los suburbios de Guayaquil, Plata se crió con su mamá y sus cuatro hermanos en una casa de caña y madera, ya que su padre los abandonó cuando él tenía pocos meses de vida.

Plata mezclaba su días entre los estudios, el fútbol y la ayuda a su familia. Facebook Gonzalo Plata Sus primeros años de vida pasaron entre las carencias, los estudios y su amor por el fútbol. Era tal su pasión por la pelota, que sus zapatillas le duraban poco tiempo y su madre tenía que comprar cuadernos a cada rato, ya que Gonzalo sacaba sus hojas para poder armar pelotas de papel.