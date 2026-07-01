Amaba el béisbol y un ídolo del fútbol le cambió la vida: César Montes, la muralla verde mexicana

Por arriba, por abajo, de cabeza y con los pies. Con el alma y el corazón. Con la cinta de capitán como estandarte. Y con un país atrás que aguantó cada ataque. César Montes , líder y referente de la selección de México , a quien le dicen Cachorro pero hoy fue un perro de presa en el histórico triunfo en el Azteca .

Con la estirpe de un experimentado y la energía de un joven que recién se inicia, el defensor central del equipo anfitrión se transformó en una verdadera muralla y minimizó cualquier tipo de intento de Ecuador de acercarse al arco de Raúl Rangel .

Su México continúa imparable en el Mundial 2026 , con un impresionante registro de 4 partidos jugados, 4 ganados, con 8 goles a favor y ninguno en contra. En parte, gracias al formidable trabajo de su capitán, que un día decidió cambiar el beisbol por el fútbol.

César Jasib Montes nació el 24 de febrero de 1997 en Sonora , Hermosillo , una tierra en donde los pibes atraviesan sus tiempos libres entre el fútbol y el beisbol.

El Cachorro, como le dicen por una confusión de un periodista durante una transmisión, inició su carrera deportiva con un bate y un guante, pero a los seis años un hecho le cambió la vida. Montes empezó a ver por televisión a Rafael Márquez , el histórico jugador mexicano, por lo que decidió abandonar los home run y los diamantes para meterse en una cancha y ponerse los botines.

Así, con un esfuerzo sobrehumano de su familia para conseguir los recursos, César inició su carrera en las fuerzas básicas, como se le dice en México a las divisiones inferiores, del Pachuca, para después pasar al Monterrey.

El salto a Europa y la selección

Su debut en primera división con Rayados se dio el 15 de agosto de 2015, usando el dorsal 286 en un partido ante Dorados de Sinaloa. Con Monterrey jugó por 7 temporadas hasta que le llegó la posibilidad de pegar el salto al fútbol europeo para jugar en el Espanyol de Barcelona.

Con el equipo catalán jugó apenas una temporada ya que fue fichado por el Almería, en donde estuvo hasta 2024. Con pocas posibilidades de jugar en el equipo español, fue el Lokomotiv Moscú el que le abrió las puertas para transformarse en su club actual.

México ganó los cuatro partidos que jugó y no recibió goles. EFE

Sus números en clubes: 353 partidos jugados, 20 goles y algunos títulos. Con la selección disputó varios torneos juveniles y es internacional con la mayor desde 2018, en la previa del Mundial de Rusia.

Hoy, casi una década después, porta la cinta de capitán del combinado de Javier Aguirre que sueña con alcanzar la gloria en casa. Y además, con llegar a ser como Rafa Márquez, el ídolo que le cambió la vida.