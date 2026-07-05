Hayley Williams llega a la Argentina con su primera gira solista: cuándo y dónde tocará la voz de Paramore

Hayley Williams confirmó su esperado debut como solista en la Argentina. La cantante, reconocida mundialmente por ser la voz de Paramore, se presentará el 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas , en el marco de la gira mundial "The Hayley Williams Show" , con la que recorre distintos países para celebrar su carrera individual.

El concierto también marcará la presentación oficial en el país de "Ego Death at a Bachelorette Party" , su tercer álbum de estudio, lanzado en agosto de 2025 y recientemente nominado a cuatro premios Grammy. La cantautora Annie DiRusso será la artista invitada encargada de abrir la noche.

La producción del espectáculo estará a cargo de DF Entertainment y Live Nation , y significará el regreso de Williams al Estadio Malvinas Argentinas, donde ya había actuado junto a Paramore en 2013.

El show tendrá como eje las canciones de "Ego Death at a Bachelorette Party" , aunque también repasará material de sus trabajos anteriores, "Petals for Armor" (2020) y "Flowers for Vases / Descansos" (2021).

La gira mundial propone un recorrido por la etapa solista de la artista e incorpora distintas sorpresas especialmente preparadas para este nuevo tour.

Una de las voces más influyentes del rock contemporáneo

Hayley Williams construyó una trayectoria internacional como líder de Paramore, banda con la que alcanzó reconocimiento global desde el lanzamiento de "All We Know Is Falling" y consolidó una carrera marcada por álbumes como "Riot!", "Brand New Eyes" y "This Is Why".

The Hayley Williams Show. DF Entertainment

Con este último trabajo, Paramore obtuvo dos premios Grammy y se convirtió en la primera banda liderada por una mujer en ganar la categoría de Mejor Álbum de Rock desde la creación de ese galardón.

Además de su trabajo con el grupo, Williams desarrolló una destacada carrera como colaboradora junto a artistas como Taylor Swift, Turnstile y Moses Sumney. También fue reconocida por Billboard, que la ubicó en el puesto 13 de su lista de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos, y es considerada una influencia para figuras como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii.

Cómo comprar las entradas para ver a Hayley Williams

Las entradas para el recital del 15 de noviembre ya están disponibles únicamente a través de AllAccess.