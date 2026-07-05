"Todavía seguimos...": el secreto hot de Osvaldo Laport y su esposa para mantener encendida la cama

El reconocido actor visitó los estudios de Urbana Play y dio detalles de la rutina nocturna que mantiene con su esposa para cuidar el vínculo.

Osvaldo Laport expuso detalles inéditos de su matrimonio de casi medio siglo con Viviana Sáez. / archivo

Osvaldo Laport habló con total franqueza sobre su presente sentimental junto a Viviana Sáez. Con casi cincuenta años de historia compartida, el actor sorprendió al revelar una costumbre muy particular que la pareja mantiene intacta a la hora de descansar.

Durante una entrevista en el programa Vuelta y media, conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play, el protagonista de la obra teatral Billy Elliot abordó los secretos de la convivencia de larga duración. Ante la consulta sobre si se consideraba fuera del terreno de la conquista, su respuesta fue directa.

El secreto de una conquista eterna “Todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer”, confesó el artista sin rodeos. Inmediatamente, explicó el trasfondo de esta elección diaria al asegurar que lo vive como “una forma de alimentar la continuidad” del matrimonio.

La estrella de la cartelera teatral porteña defendió la convivencia tradicional frente a los códigos modernos. Archivo Para Laport, este espacio común resulta indispensable para resolver los desacuerdos cotidianos y sostener el afecto. En ese sentido, marcó una clara diferencia con las dinámicas de otros matrimonios contemporáneos.

“Sabiendo que hay muchas personas que duermen en habitaciones separadas o en camas separadas, ¡qué pérdida de tiempo! Dios mío”, manifestó el actor con convicción. Además, aclaró que para él no existe una receta mágica para el éxito amoroso, sino que “tiene que ver con la elección” mutua y la buena voluntad.