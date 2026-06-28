Café Tabac: el epicentro de la política y la alta sociedad porteña

¿Habían citado realmente en el Café Tabac, una medianoche de invierno de 1989, al escritor Tomas Eloy Martinez que estaba escribiendo Santa Evita, el coronel Hector A. Cabanillas y el embajador Rojas, para develarle el secreto del cadáver de Eva Perón?

¿Era cierto que en el Tabac se legislaba más que en el congreso, se fallaba antes que en los tribunales, y se gobernaba sin ir a Olivos, como había arriesgado un periodista?

¿Y la creencia de que muchos de los habitués eran grandes empresarios, millonarios, artistas conocidos y vedettes, (además de los elegantes vecinos de esa esquina de Avenida del Libertador y Coronel Díaz) , o aquel rumor de que el café se había poblado últimamente de jóvenes, a la noche y convertido en el tinder de Palermo? ¿Eran una fantasía o una realidad?

Mi alma provinciana e inclinada a creer que los porteños sufren por lo general de una tendencia a construir sobre su amada ciudad mitos excesivos se alertaba.

Cargando esa mochila invisible de dudas llegué al Tabac una mañana y me senté en una mesita, afuera, a tomar café y sol mientras esperaba a Mariano Giménez, gerente del bar.

Desde esa esquina, la Avenida del Libertador parecía un ancho río surcado por miles de naves. De esta márgen del río, Recoleta y Palermo pegaditos, del otro lado Barrio del Parque, con sus embajadas y casas de celebridades.

Mariano Giménez llegó de inmediato y resultó ser un hombre afable y realista. La charla fluyó sin reservas. Llevaba diez años administrando el Tabac, pero toda su vida, desde que habÍa estudiado en el "Instituto Argentino de Gastronomía" había trabajado en bares como El Trébol, el Petit Colón y el Gardel.

"Me fui luego a trabajar con Gonzalo Aramburu, el mejor cocinero de la Argentina, dos estrellas Michelin- se entusiasma- y hace diez años me llamaron para administrar el Tabac.

En los cafés ves pasar la vida. Cada uno es un mundo, un universo distinto; el cliente , si pega onda los adopta, es vivido casi como una extensión de la casa.

Acá viene gente con muchos recursos y tiempo libre, van y vienen, pasan mucho de su tiempo en el café.

Éste es un lugar seguro, cuidado, con vigilancia. Donde gente que está costumbrada a ser atendida, encuentra un servicio impecable. Se sienta y de inmediato hay un mozo a su lado. Es cierto que vienen millonarios, yo no conocía las Ferrari y acá un domingo ves dos o tres.

Durante la pandemia nos hacían pedidos, todo se hace acá... las medialunas no, son siempre de la panadería San AgustÍn.

Hablando de despejar dudas, no puedo garantizarle lo de la reunión con Tomas Eloy Martínez, pero me parece probable que sucediera, acá arriba estaban las oficinas de la Marina.

En cuanto a las noches que se poblaron de jóvenes de entre veinte y cuarenta años , nosotros no publicitamos ni hicimos movidas de prensa. Fue un fenómeno que se dio; alguien posteó, alguien replicó. Yo tuve que empezar a venir de noche. Fue una de esas movidas de las redes. El famoso poder de las redes. Había mucho movimiento, gente de la zona, hablaban de mesa a mesa, iban de un lado al otro. De hecho hubo gente grande que medio se ofuscó si bien serían sus hijos o conocidos. Éste es un bar, en algún sentido formal. Modas, cosas que aparecen y desaparecen...yo decía pasará probablemente con la llegada del frío y así fue.

Lo que sí tiene este bar es rosca política. Es muy de rosquear este bar. Eso es cierto. Tenemos un microclima favorable...Es posible que el PRO se haya armado acá, por ejemplo. Menem en su época, le firmó una servilleta a un mozo diciéndole que sería el próximo presidente.

Milei anduvo en época preelectoral,...cuando se estaba yendo, ya en la puerta, le pedí que nos sacáramos una foto. Había estado sentado antes, con todo un grupo, delante de aquel cuadro y quiso volver r que nos sacáramos la foto con el cuadro de fondo. Es un tipo disruptivo. Creo que le gustó estéticamente la idea.

Un día, hicieron una apuesta en una mesa grande sobre quien ganara las últimas elecciones y me llamaron a participar. Vas a perder, me cargaban, pero gané. Aposté por Milei y el márgen por el que iba a ganar, y fui el primer beneficiado de su mandato.

Horacio Larreta estuvo desayunando hoy. Han venido Victoria Villarruel y Sandra Pettovello. La secretaria de Jorge Macri me llama para pedirme una mesa y hacen una reunión acá.

En el Tabac no hay secretos. El Tabac es una vidriera, Cuando querés que algo se sepa venís acá a juntarte. Además, para crecer, las relaciones son más convenientes que el dinero. Créame.

En el café se aprende.

Cuando estábamos reabriendo, nos hizo una nota Horacio Pagani, deseaba la reapertura del Tabac. La tituló "Entre pitucos y buscavidas". Y es que acá vienen también personas buscando que les presenten a tal o cual o cruzarse con alguien que les interesa y les han dicho que lo encontraran acá.

De gente de la cultura, las inolvidables Maria Elena Walsh y Sara Facio, han venido, y Calabró, luego sus hijas; Graciela Alfano, Fabián “Zorrito”, Von Quinteiro, deportistas como Cheika, entrenador de los Pumas, y tantos.... Calamaro nos adoptó. Nadie te molesta en este lugar. Advirtió que podía leer horas tranquilo. Se hizo amigo de los muchachos. Nos regaló aquel cuadro de una corrida de toros. Otro, un tipo simpatiquísimo y capaz de cambiar la onda del bar y animar a todos con solo entrar es Guillermo Copola. En general, si tengo que opinar diría qué, la gente es afectiva, interactúa con vos, te trae regalos para Navidad, por ejemplo.

¿Qué como nacen y se mantienen los cafés de Buenos Aires.? Esa historia le va a gustar:

En la época en que había mucha plata y se gastaba, llegaron los inmigrantes gallegos. Con una mano atrás y otra adelante. Y trabajaron duro. Abrieron entre varios de ellos, cafés. Y eran gente fraterna, sumaban al que llegaba. Crecieron así, laburando y no gastando un peso, sino reinvirtiendo.

Hoy, los mejores cafés son de los grupos gastronómicos que armaron. No pertenecen a un solo dueño. Y cada grupo tiene varios lugares. Tabac, Las Violetas y el Petit Colón son de un grupo.

Sin embargo, le cuento qué, curiosamente, nuestro mejor aliado es el sol. Él astro más refulgente. Así de simple también son las cosas. Irónico ¿no?

Avenida del Libertador 2300 (esquina Coronel Díaz) CABA.

Especialidades: Pavita, canapés de langostinos, lomitos, desayunos americanos.

Graciela Alfano en Café Tabac

Establecimiento del Café Tabac

Establecimiento del Café Tabac

El cuerpo técnico de los los pumas en 2023 en Café Tabac

Javier Milei en Café Tabac

Coppola en Café Tabac

Facundo Arana en Café Tabac