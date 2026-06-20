Leandro Erlich: la percepción es la provocación

¡Que las imágenes no nos impidan ver! Y nada es como nuestra mirada más que lo mirado… Él asume que el espectador es parte de la obra . La mirada es un entorno continuo. La mirilla es lo más apto de ver.

La ética de la incidencia.

Erlich es un perturbador.

Nos tienta a desacostumbrarnos.

No ignoramos el Obelisco según Erlich…

La invención es la percepción.

¡Basta de lo imperceptible!

Las obras de Leandro Erlich son incómodas. Lo liminal lo es.

Lo fantástico adviene en una piscina, un ascensor, la fachada de un edificio. Es la sospechosa irrealidad…

La percepción nos acostumbra a disimular

¡Ya nada tiene el confort de los espejos…!

Su intervención nos tienta: ¿Cómo lo mirado se convierte en la mirada? ¿Cómo la obra de arte asume un credo: ver?

Erlich es el truco a igualar.

Solo nos da alcance conocernos a sí mismos más que como nos percibimos.

Y todo es umbral.

Sus nubes vierten el asombro

El arte es un planteo.

No adjudica la repetición…

El record es la percepción.

La ilusión busca más creyentes.

La mirada es un entorno continuo. La mirilla es lo más apto de ver.

Ver es una trampa.

Lo que querés ver en mí es lo que querés ver en vos.

Lo que podés ver en mí es lo que podés Ver en vos.

Nos convertimos en lo que nos asombra.

El arte pretende sustituir

Lo cotidiano deja de ser el estado de atención.

Su creación intensamente dialoga con el contexto. No atribuyéndoselo.

La empatía es la completud.

A lo mejor la estandarización es una mala palabra…

¿Acaso el desenlace de una memoria popular intrigante?

Pero… nada es tan simple como lo que es.

Lo que nos dispone al otro nos hace ser lo que somos.

Dar gracias es la mayor confirmación de la percepción.

Nuestra luz es tal como podemos mirarnos.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.