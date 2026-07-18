Mundial 2026: el cronograma completo de los shows que se darán en la final entre Argentina y España

Desde una apertura con Post Malone hasta el plato fuerte curado por Chris Martin, los detalles de una transmisión que cambiará la historia del torneo.

Los detalles de los shows que harán especial la final del Mundial 2026. / Archivo MDZ

El partido decisivo del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al próximo dueño de la corona del fútbol, sino que marcará un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. Por primera vez, la FIFA incorporará un espectáculo musical de escala internacional durante el entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva York.

El imponente MetLife Stadium de Nueva York será la sede de un espectáculo sin precedentes en la historia del fútbol. Instagram @fifaworldcup La ambiciosa propuesta, coordinada creativamente con Balich Wonder Studio, busca fusionar el deporte rey con el entretenimiento global. Para cumplir con las exigencias del juego y evitar retrasos excesivos, la pausa reglamentaria se extenderá levemente a 17 minutos, otorgando 11 minutos netos para la música y el resto para la logística del escenario.

Shakira volverá a encabezar un megaevento deportivo masivo en la antesala de la definición del torneo mundial. Instagram El bloque del entretiempo estará bajo la curaduría de Chris Martin. La deslumbrante lista de artistas para este segmento incluye a bandas y solistas de la talla de Coldplay, Madonna, Shakira, Justin Bieber y el grupo de K-pop BTS, junto a participaciones del director Gustavo Dudamel y Los Muppets.

La ceremonia de clausura de la final: así se vivirá en Nueva York Por su parte, los atractivos comenzarán mucho antes del pitazo inicial. Noventa minutos antes del arranque del partido se desarrollará la ceremonia de clausura, donde se presentarán Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed, coronada por una aparición especial del actor Tom Cruise.