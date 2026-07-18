Mundial 2026: el cronograma completo de los shows que se darán en la final entre Argentina y España
Desde una apertura con Post Malone hasta el plato fuerte curado por Chris Martin, los detalles de una transmisión que cambiará la historia del torneo.
El partido decisivo del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al próximo dueño de la corona del fútbol, sino que marcará un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. Por primera vez, la FIFA incorporará un espectáculo musical de escala internacional durante el entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva York.
La ambiciosa propuesta, coordinada creativamente con Balich Wonder Studio, busca fusionar el deporte rey con el entretenimiento global. Para cumplir con las exigencias del juego y evitar retrasos excesivos, la pausa reglamentaria se extenderá levemente a 17 minutos, otorgando 11 minutos netos para la música y el resto para la logística del escenario.
El bloque del entretiempo estará bajo la curaduría de Chris Martin. La deslumbrante lista de artistas para este segmento incluye a bandas y solistas de la talla de Coldplay, Madonna, Shakira, Justin Bieber y el grupo de K-pop BTS, junto a participaciones del director Gustavo Dudamel y Los Muppets.
La ceremonia de clausura de la final: así se vivirá en Nueva York
Por su parte, los atractivos comenzarán mucho antes del pitazo inicial. Noventa minutos antes del arranque del partido se desarrollará la ceremonia de clausura, donde se presentarán Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed, coronada por una aparición especial del actor Tom Cruise.
La jornada también contará con la prestigiosa Jennifer Hudson, quien entonará una versión especial del himno de los Estados Unidos. De esta manera, el cruce que paraliza al planeta sumará un despliegue artístico sin precedentes para garantizar una verdadera fiesta inolvidable en las tribunas y las pantallas de todo el mundo.