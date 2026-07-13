Una por una: las nuevas reglas que se aplicarán en el Torneo Clausura del fútbol argentino tras el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) presentó oficialmente las nuevas reglas que comenzarán a aplicarse en las competencias locales. Las modificaciones fueron explicadas en el predio de Ezeiza a capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 equipos de Primera División , y tendrán su estreno el 21 de julio en la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.

La capacitación estuvo encabezada por Fernando Rapallini, Mauro Vigliano y Ezequiel Brailovsky, integrantes de la Dirección Nacional de Arbitraje. El objetivo fue despejar dudas antes del inicio del Torneo Clausura 2026 , previsto para el 23 de julio.

Uno de los cambios más importantes apunta a reducir las pérdidas de tiempo. Cuando un jugador demore deliberadamente la ejecución de un lateral o un saque de arco, el árbitro iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos.

Con la presencia de capitanes, subcapitanes y Directores Técnicos de los 30 clubes de la LPF, la Gerencia Técnica de @ArbitrajeAFA organizó un encuentro para explicar las nuevas Reglas de Juego FIFA, que se aplicarán a partir del Torneo Clausura 2026. … pic.twitter.com/iOCpDGTS2L

Si el futbolista no reanuda el juego dentro de ese plazo, habrá una sanción deportiva inmediata. En los laterales, la posesión pasará al rival. En los saques de arco, el equipo contrario recibirá un tiro de esquina.

También habrá modificaciones en las sustituciones. Una vez anunciado el cambio, el futbolista que abandona el campo tendrá un máximo de diez segundos para salir.

Falcón Pérez fue criticado duramente por la AFA por su arbitraje en River-Platense. Foto: Archivo

Si supera ese tiempo, su reemplazante no podrá ingresar de inmediato. El equipo quedará momentáneamente con un jugador menos y recién podrá completar la sustitución cuando transcurra un minuto desde la reanudación del encuentro.

Qué pasará con los jugadores lesionados

Otra de las novedades está relacionada con la atención médica dentro del campo. Cuando un futbolista solicite asistencia y sea atendido, deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto.

La medida busca reducir interrupciones innecesarias y permitir una evaluación médica adecuada antes de que el jugador vuelva a participar del partido.

Más situaciones que podrá revisar el VAR

Cómo funcionará la nueva intervención del VAR. Archivo

El videoarbitraje ampliará su margen de intervención. A partir de ahora podrá corregir segundas tarjetas amarillas mal aplicadas que terminen en expulsión, errores de identidad y, en determinadas competencias, córners otorgados de manera incorrecta.

En este último caso, la revisión solo podrá realizarse si la equivocación es detectada antes de que el juego se reanude.

Expulsiones por protestas y conductas antideportivas

La AFA también adoptó una de las medidas opcionales aprobadas por la IFAB. Desde ahora podrán ser expulsados jugadores, suplentes o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el campo de juego como forma de protesta o que incentiven a otros a hacerlo.

En la final de la Supercopa Argentina , entre @EdelpOficial y @CSIRoficial, que se jugará el próximo martes 21/07, se aplicarán las nuevas reglas FIFA. — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 13, 2026

Además, la entidad informó que aplicará la denominada "ley Vinicius", una disposición que sanciona a los futbolistas que se tapen la boca mientras mantienen una discusión o intercambio verbal con un rival durante el partido.

Con estas modificaciones, el fútbol argentino buscará reducir pérdidas de tiempo, agilizar el desarrollo de los encuentros y otorgarle más herramientas al arbitraje para corregir errores que hasta ahora quedaban sin solución.