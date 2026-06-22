El festejo especial de Messi tras su gol a Austria: qué hizo luego de celebrarlo

Tras el golazo que le permitió a Argentina abrir el marcador después de su penal errado, Messi tuvo un tierno gesto en el campo de juego.

Lionel Messi está teniendo una tarde muy especial por la fecha 2 del Mundial 2026 frente a Austria. Luego de una complicada semana en el aspecto personal, no arrancó el partido de la mejor manera, ya que erró un penal a los 8 minutos. Sin embargo, en ese mismo primer tiempo tuvo su merecida revancha.

A los 38', la Pulga clavó un golazo que le permitió a la Selección argentina ponerse en ventaja y que lo convirtió a él en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo en soledad con un total de 17 tantos. Todo esto hizo que festejara el 1-0 de una manera especial.

El golazo de Messi a Austria y su festejo El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria Telefe Primero que nada, por supuesto, lo celebró con sus compañeros, que rápidamente se abalanzaron sobre él para abrazarlo. Tras intercambiar palmadas y chocar los cinco con varios de ellos, ahí Leo tuvo unos instantes para festejar de manera personal.

Las transmisión captó cómo luego de que el resto de los jugadores se alejaran, el 10 primero llevó la cabeza y apuntó con sus dos manos para arriba (su clásica dedicatoria a su abuela), y luego miró hacia las tribunas, buscando el palco donde se ubicó su familia, y sacudió los puños mientras gritaba "¡Vamos...!" para sus adentros.

El otro récord de Messi, el negativo El penal errado por Messi ante Austria Telefe No todos los récords son positivos. En este partido, Messi también rompió una marca negativa, ya que con su penal errado en el arranque del encuentro, se convirtió en el jugador con más penas máximas falladas en la historia de los Mundiales con tres (a este se le suman los yerros contra Islandia en 2018 y contra Polonia en 2022). Una pequeña "mancha" que no modifica en lo absoluto su leyenda.