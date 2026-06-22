Mientras Lionel Messi daba una nueva función en Dallas, el dólar blue volvió a subir y ya acaricia los $1500

El dólar blue subió un nuevo escalón en el arranque de la semana, profundizando la tendencia de las últimas semanas en el mercado cambiario.

El dólar informal trepó este lunes quince pesos, y se ubica en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta, una suba del 1% respecto del cierre del viernes.

Si bien el dólar oficial se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación, marcando $1.430 y $1.480 para ambas puntas, mientras que los tipos de cambio financieros también dieron avances.

El dólar MEP cotiza a $1.481,92, una suba de 0,30%, en tanto que la nota del día es el salto de 2,5% que pegó el dólar Contado con Liquidación, quedando en $1.526,35.

El dólar mayorista, por su parte, registró un avance marginal, quedando en $ 1.452,50 y $1.461,50 para la venta.

La tendencia Desde el 16 de abril, cuando el dólar oficial marcó $1.380 sumó nada menos que 100 pesos, un 7,2%, en lo que muchos analistas empiezan a ver como una estrategia del Banco Central de "dejar correr" un poco el tipo de cambio como una forma de compensar la apreciación que traía el tipo de cambio.