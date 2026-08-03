Video: tenso cruce de Dybala y Soulé, a los empujones con un compañero italiano en la dura derrota de la Roma
La caída frente a Cardiff dejó una escena que reflejó el clima de tensión que atraviesa el conjunto italiano en la pretemporada.
La pretemporada de la Roma sumó un preocupante episodio. Además de la derrota por 4-1 frente a Cardiff, equipo de la Segunda División de Inglaterra, el conjunto italiano protagonizó un momento de alta tensión sobre el final del encuentro, cuando Bryan Cristante, Paulo Dybala y Matías Soulé quedaron involucrados en un cruce dentro del campo de juego.
El incidente ocurrió después del cuarto gol del conjunto galés. En medio de la frustración por el resultado, Cristante, capitán de la Roma, increpó a Soulé y terminó empujándolo, en una escena que rápidamente llamó la atención de sus compañeros.
La reacción no tardó en llegar. Dybala, que se encontraba cerca de la acción, intervino para defender al exjugador de Juventus y respondió con otro empujón hacia Cristante, elevando la tensión en un partido que ya estaba prácticamente definido.
Cómo fue el cruce entre Cristante, Dybala y Soulé
Las imágenes del amistoso muestran el momento en el que Cristante se dirige hacia Soulé tras la conquista del cuarto tanto de Cardiff. El mediocampista italiano recriminó una acción al argentino y el intercambio terminó con un empujón al oriundo de Mar del Plata.
Dybala reaccionó de inmediato y también empujó a Cristante, lo que provocó algunos instantes de tensión entre los futbolistas de la Roma antes de que la situación fuera controlada por el resto del plantel.
El episodio reflejó el malestar que dejó la actuación del equipo, que volvió a mostrar dificultades en su preparación para la nueva temporada.
Complicada pretemporada para la Roma
En lo deportivo, la Roma todavía no consiguió una victoria en sus dos primeros amistosos. El equipo había igualado 3-3 frente al Cannes de Francia, luego de desperdiciar una ventaja de tres goles, y ahora sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Cardiff.
Más allá del resultado, Paulo Dybala volvió a destacarse en el plano individual. El argentino fue titular y marcó el único gol de su equipo, aunque también desperdició un penal cuando el marcador favorecía 2-0 al conjunto británico. Además, el encuentro marcó el debut de Santiago Castro con la camiseta de la Roma.
Antes del inicio de la Serie A, previsto para el 24 de agosto, la Roma disputará otros tres compromisos amistosos frente a Newport, Brighton y Borussia Dortmund, con el objetivo de corregir el funcionamiento colectivo y dejar atrás un comienzo de preparación marcado por resultados adversos y un clima de evidente tensión.