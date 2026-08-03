Video: tenso cruce de Dybala y Soulé, a los empujones con un compañero italiano en la dura derrota de la Roma

La caída frente a Cardiff dejó una escena que reflejó el clima de tensión que atraviesa el conjunto italiano en la pretemporada.

La pretemporada de la Roma sumó un preocupante episodio. Además de la derrota por 4-1 frente a Cardiff, equipo de la Segunda División de Inglaterra, el conjunto italiano protagonizó un momento de alta tensión sobre el final del encuentro, cuando Bryan Cristante, Paulo Dybala y Matías Soulé quedaron involucrados en un cruce dentro del campo de juego.

El incidente ocurrió después del cuarto gol del conjunto galés. En medio de la frustración por el resultado, Cristante, capitán de la Roma, increpó a Soulé y terminó empujándolo, en una escena que rápidamente llamó la atención de sus compañeros.

La reacción no tardó en llegar. Dybala, que se encontraba cerca de la acción, intervino para defender al exjugador de Juventus y respondió con otro empujón hacia Cristante, elevando la tensión en un partido que ya estaba prácticamente definido.

Cómo fue el cruce entre Cristante, Dybala y Soulé La Roma perdió 4-1 y terminó con un tenso cruce entre Dybala, Soulé y su capitán Las imágenes del amistoso muestran el momento en el que Cristante se dirige hacia Soulé tras la conquista del cuarto tanto de Cardiff. El mediocampista italiano recriminó una acción al argentino y el intercambio terminó con un empujón al oriundo de Mar del Plata.

Dybala reaccionó de inmediato y también empujó a Cristante, lo que provocó algunos instantes de tensión entre los futbolistas de la Roma antes de que la situación fuera controlada por el resto del plantel.