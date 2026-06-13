Mauricio Pochettino, el maestro que le dejó una clara enseñanza al profesor

Fue un baile táctico. De principio a fin. En todas las líneas y en todos los sectores del campo de juego. Una verdadera demostración de fútbol. Un mensaje al resto del Mundial 2026 de un lado y un duro baño de realidad del otro. Una goleada para el recuerdo . Una obra maestra gestada, creada y producida por Mauricio Pochettino .

El entrenador argentino pensó el partido ideal, perfecto, sin grietas. Y logró lo que muy pocos consiguen: hacerle cuatro goles a un equipo cuya principal virtud es la solidez defensiva.

Un equipo dinámico, ordenado, picante, concentrado. Con el sello y el ADN del director técnico santafesino, que hoy dio el primer golpe de la Copa del Mundo y le dio una paliza táctica a un maestro en esa materia como Gustavo Alfaro .

El golazo de Reyna para el 4-1 de Estados Unidos

Con dos estilos muy diferentes, gestados por escuelas distintas y bajo una ambigüedad propia de dos genios, Mauricio Pochettino le dio una paliza táctica a Gustavo Alfaro en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 .

Lo que se presentaba como una verdadera batalla de expresiones se redujo a la simpleza de un equipo que hizo lo que quiso y uno que hizo lo que pudo. Porque en la calurosa tarde noche de Los Ángeles no hubo equivalencias. En ningún momento y bajo ningún aspecto.

El cuarto versus en mundiales

El choque entre Pochettino y Alfaro de este viernes fue el cuarto entre entrenadores argentinos de la historia de los campeonatos del mundo.

El primero fue el de José Pekerman y Ricardo La Volpe, en el Argentina 2-México 1 de los octavos de final de Alemania 2006 que se definió con la histórica volea de Maxi Rodríguez antes de los penales.

Scaloni Martino 2022 El anterior duelo entre entrenadores argentinos había sido en 2022 entre Scaloni y Martino. La Nación

Después llegó el turno de la Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi y la Egipto de Héctor Cúper, que terminó con victoria del equipo del exdelantero por 2 a 1 en la fase de grupos de Rusia 2018. Y el último se dio en Qatar 2022, con Lionel Scaloni y Gerardo Martino en el Argentina 2-México 0, también de la primera ronda.