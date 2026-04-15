Papas fritas más crocantes: el secreto de agregar vinagre antes de freírlas

Un truco que mejora la textura de las papas fritas: el vinagre ayuda a lograr un resultado más crocante por fuera y suave por dentro.

Aunque parezca algo simple, hacer papas fritas en casa es una tarea que requiere varios pasos para que salgan crocantes. Lograr que no queden blandas o aceitosas es un desafío para varios amantes de la cocina. Según expertos culinarios, el truco definitivo no está en la sartén, sino en un paso previo: sumergirlas en agua con vinagre.

El truco del vinagre: por qué funciona El secreto se encuentra en la acidez del vinagre. Al remojar o hervir las papas en agua con una pequeña cantidad de este ingrediente, se produce una reacción en su superficie que fortalece la capa externa. El truco, popularizado por Times of India, ayuda a que la papa no quede blanda por fuera.

La explicación científica Desde el punto de vista técnico, el vinagre reduce el pH del agua y ralentiza la descomposición de la pectina, un componente que mantiene la estructura de la papa. Sin este proceso, las células se rompen con facilidad y la textura se vuelve más blanda.

Otro beneficio clave del vinagre es que ayuda a eliminar el exceso de almidón y de humedad. Al reducir el contenido de agua interno antes de que la papa toque el aceite, se garantiza que el resultado final sea mucho más crujiente y que la papa no absorba aceite de más.

papas fritas (1) El vinagre no altera el sabor de las papas fritas. Foto: Archivo