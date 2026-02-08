Presenta:

Tortilla de papa y zucchini al horno: una receta sencilla para cuando no sabés qué hacer

Una receta más fresca y liviana de la tortilla clásica, con papa, zucchini y cocción al horno, para comer caliente o fría en días de calor.

MDZ Estilo

Una receta rica y fácil de preparar.

Para cuando ya no sabés qué más cocinar, esta tortilla va a ser tu solución. Es una receta perfecta para resolver un almuerzo rápido, llevar en tupper o servir en una picada informal. Funciona sola, con un poco de pan, o acompañada de algo fresco, y se adapta fácil a lo que haya en casa. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 3 papas medianas
  • 1 zucchini grande
  • 1 cebolla chica
  • 4 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: un puñado de queso rallado
Tortilla de papas y zucchini (2)
Una receta para esos días en los que no sabés qué comer.

Paso a paso de la receta:

  1. Las papas se pelan y se cortan en cubos chicos o rodajas finas.
  2. El zucchini se lava y se corta en rodajas o medias lunas finas.
  3. La cebolla se pica en pluma fina.
  4. En una sartén con el aceite de oliva se rehoga la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente.
  5. Se incorporan las papas y el zucchini, se salpimentan y se cocinan unos minutos hasta que estén apenas tiernos, sin dorar demasiado.
  6. En un bowl aparte se baten los huevos con una pizca de sal y pimienta.
  7. Se mezcla el salteado de verduras con los huevos y, si se desea, el queso rallado.
  8. La preparación se vuelca en una fuente para horno apenas aceitada.
  9. Se lleva a horno medio (180 °C) durante unos 25 a 30 minutos, hasta que esté firme y dorada en la superficie.
  10. Se deja reposar unos minutos antes de cortar y servir. ¡Y listo!

