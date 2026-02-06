Una receta lleno de color: jugo detox rojo bien frío para un verano saludable
Refrescante y natural, esta receta de jugo detox rojo es perfecta para el verano, liviana y lista en pocos minutos.
En pleno verano, nada mejor que una bebida natural y vibrante. Esta receta de jugo detox rojo combina frutas y verduras llenas de color, sabor y frescura. Ideal para arrancar el día liviano o hidratarte después de una jornada calurosa, es simple, económica y se prepara en minutos con ingredientes fáciles de conseguir.
Rinde: 2 vasos grandes
Ingredientes para un jugo perfecto
-
1 remolacha chica cocida.
1 taza de frutillas frescas.
1 naranja.
1/2 manzana roja.
Jugo de 1/2 limón.
1 vaso de agua fría o agua de coco.
1 cucharadita de miel (opcional).
Hielo a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien las frutillas y la manzana. Retirá el cabito de las frutillas y cortá la manzana en cubos, sin pelar para aprovechar la fibra.
2. Pelá la naranja y sacá las semillas si tiene. Cortala en gajos.
3. Si no tenés remolacha cocida, hervila previamente hasta que esté tierna y dejala enfriar antes de usar.
4. Colocá en la licuadora la remolacha en trozos, las frutillas, la naranja y la manzana.
5. Agregá el jugo de limón, el agua fría o agua de coco y la miel si querés un toque más dulce.
6. Licuá durante 1 minuto hasta lograr una textura suave y homogénea.
7. Sumá hielo y volvé a licuar unos segundos. Serví bien frío en vasos altos.
De le cocina a tu mesa
Esta receta es perfecta para el verano porque hidrata y aporta vitaminas en cada sorbo. El color rojo intenso proviene de antioxidantes naturales. Podés conservar el jugo en heladera hasta 24 horas en botella bien cerrada; agitá antes de servir para recuperar su textura. ¡Y disfrutá todo su sabor!.