Una receta lleno de color: jugo detox rojo bien frío para un verano saludable

Refrescante y natural, esta receta de jugo detox rojo es perfecta para el verano, liviana y lista en pocos minutos.

Candela Spann

Verano vibrante: receta de jugo detox rojo lleno de energía.

Imagen creada por IA - MDZ

En pleno verano, nada mejor que una bebida natural y vibrante. Esta receta de jugo detox rojo combina frutas y verduras llenas de color, sabor y frescura. Ideal para arrancar el día liviano o hidratarte después de una jornada calurosa, es simple, económica y se prepara en minutos con ingredientes fáciles de conseguir.

Probá este jugo que te va a encantar
Esta receta de jugo detox rojo aprovecha la remolacha, que aporta antioxidantes naturales y color intenso.

Rinde: 2 vasos grandes

Ingredientes para un jugo perfecto

  • 1 remolacha chica cocida.

  • 1 taza de frutillas frescas.

  • 1 naranja.

  • 1/2 manzana roja.

  • Jugo de 1/2 limón.

  • 1 vaso de agua fría o agua de coco.

  • 1 cucharadita de miel (opcional).

  • Hielo a gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien las frutillas y la manzana. Retirá el cabito de las frutillas y cortá la manzana en cubos, sin pelar para aprovechar la fibra.

2. Pelá la naranja y sacá las semillas si tiene. Cortala en gajos.

3. Si no tenés remolacha cocida, hervila previamente hasta que esté tierna y dejala enfriar antes de usar.

4. Colocá en la licuadora la remolacha en trozos, las frutillas, la naranja y la manzana.

5. Agregá el jugo de limón, el agua fría o agua de coco y la miel si querés un toque más dulce.

6. Licuá durante 1 minuto hasta lograr una textura suave y homogénea.

7. Sumá hielo y volvé a licuar unos segundos. Serví bien frío en vasos altos.

Un jugo antioxidante delicioso
Esta receta de jugo detox rojo combina frutas y verduras que ayudan a depurar el organismo de manera natural.

De le cocina a tu mesa

Esta receta es perfecta para el verano porque hidrata y aporta vitaminas en cada sorbo. El color rojo intenso proviene de antioxidantes naturales. Podés conservar el jugo en heladera hasta 24 horas en botella bien cerrada; agitá antes de servir para recuperar su textura. ¡Y disfrutá todo su sabor!.

