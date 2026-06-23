El misterio del jean: para qué sirve el bolsillo minúsculo y por qué fue clave en el siglo XX

Patentado por Levi Strauss en 1873, el diminuto espacio de los pantalones vaqueros nació con un propósito muy alejado de las monedas o los encendedores actuales.

Los jeans son las prendas más usadas en cualquier época del año. Pero lo que pocos saben es que se ha transformado según las necesidades de la sociedad. El bolsillo pequeño es un gran ejemplo de ello y te contamos cuál fue su objetivo durante el siglo XX.

La historia del bolsillo pequeño del jean está ligada a Levi´s, la marca estrella de pantalones. En 1873, Levi Strauss y el sastre Jacob Davis patentaron los primeros pantalones vaqueros reforzados con remaches.

En principio, el bolsillo conocido como "watch pocket" (bolsillo para reloj), se dinseñó para guardar los relojes de bolsillo que eran frágiles y valiosos para los trabajadores, vaqueros y mineros de la época. El objetivo fue protegerlos de rayones y caídas.

El bolsillo pequeño del jean y su historia. istockphoto Por qué hay un bolsillo en el jean En el siglo XX, el reloj de bolsillo era una herramienta de superviviencia y estatus fundamental para la sociedad industrial y agrícola. Luego de la revolución industrial, la vida pasó de guiarse por el sol a regirse por turnos de fábrica estrictos. Con el reloj de bolsillo, los trabajadores podian medir la jornada con mayor precisión

Con el tiempo, la tecnología avanzó y hoy tenemos relojes en muñecas y celulares que indican la hora, por lo que ese bolsillo quedó sin uso. Sin embargo, las marcas mantuvieron ese detalles como un recuerdo a la historia y esencia del jean.