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Noruega construye un túnel submarino a casi 400 metros de profundidad: es el más largo y profundo del mundo

El túnel submarino más largo y profundo del mundo, una obra de ingeniería en Noruega, busca optimizar el tráfico y reducir tiempos de viaje.

Marla Ferrón

El túnel de Noruega que planea batir récords.

El túnel de Noruega que planea batir récords.

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Noruega sienta nuevas reglas para mejorar el tráfico. El país es conocido como un pionero en ingeniería submarina y está construyendo un túnel para vehículos con 26,7 kilómetros de longitud y 392 metros de profundidad bajo el nivel del mar, uno de los más largos y profundos del mundo.

El objetivo es conectar las localidades de Randaberg y Bokn y reducir los tiempos de viajes en la región, eliminando la dependencia de los ferris. Para ello, el túnel incluirá rotondas bajo el agua, iluminación, radares y más, algo sumamente innovador.

Cómo será el túnel noruego: rotondas grandes e iluminación LED

La rotonda tendrá un diámetro más amplio para permitir el giro seguro de camiones pesados. Sus carriles serán más largos para evitar frenazos bruscos y dispondrá de radares para detectar si un vehíulo se detiene o circula en sentido contrario.

El t&uacute;nel submarino de Noruega que promete revolucionar la historia.

El túnel submarino de Noruega que promete revolucionar la historia.

Pero conducir durante casi 27 kilómetros bajo el agua puede generar fatiga, estrés o claustrofobia. Por eso, el plan de construcción cuenta con iluminación LED especial que simula la luz del día o auroras boreales. El cambio de luces actuará como un "despertador visual" para mantener a los conductores alerta.

Aunque promete ser una novedad para el país y el mundo, los especialistas señalan que la obra estaría terminada en 2033.

Mientras tanto, Noruega también se prepara para construir el primer túnel del mundo para barcos y embarcaciones. Su propósito será evitar que los barcos tengan que cruzar la península de Stad, una de las zonas de navegación más peligrosas y turbulentas del país.

La construcci&oacute;n del puente avanza y esperan terminarlo para 2030.

La construcción del puente avanza y esperan terminarlo para 2030.

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