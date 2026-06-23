Noruega construye un túnel submarino a casi 400 metros de profundidad: es el más largo y profundo del mundo

El túnel submarino más largo y profundo del mundo, una obra de ingeniería en Noruega, busca optimizar el tráfico y reducir tiempos de viaje.

Noruega sienta nuevas reglas para mejorar el tráfico. El país es conocido como un pionero en ingeniería submarina y está construyendo un túnel para vehículos con 26,7 kilómetros de longitud y 392 metros de profundidad bajo el nivel del mar, uno de los más largos y profundos del mundo.

El objetivo es conectar las localidades de Randaberg y Bokn y reducir los tiempos de viajes en la región, eliminando la dependencia de los ferris. Para ello, el túnel incluirá rotondas bajo el agua, iluminación, radares y más, algo sumamente innovador.

Cómo será el túnel noruego: rotondas grandes e iluminación LED La rotonda tendrá un diámetro más amplio para permitir el giro seguro de camiones pesados. Sus carriles serán más largos para evitar frenazos bruscos y dispondrá de radares para detectar si un vehíulo se detiene o circula en sentido contrario.

El túnel submarino de Noruega que promete revolucionar la historia. Archivo Pero conducir durante casi 27 kilómetros bajo el agua puede generar fatiga, estrés o claustrofobia. Por eso, el plan de construcción cuenta con iluminación LED especial que simula la luz del día o auroras boreales. El cambio de luces actuará como un "despertador visual" para mantener a los conductores alerta.

Aunque promete ser una novedad para el país y el mundo, los especialistas señalan que la obra estaría terminada en 2033.