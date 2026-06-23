Maceta texturizada: la tendencia que realza las plantas de interior y transforma el hogar sin gastar mucho

Descubrí cómo las macetas con texturas y diseños innovadores transforman tus espacios, haciendo de cada planta un punto focal.

Las plantas se han convertido en el elemento decorativo más utilizado en cocinas, dormitorios, livings y baños. Pero las nuevas tendencias decorativas apuntan a sumar personalidad al hogar jugando con los materiales, tamaños y texturas de las macetas.

Todo indicaría que las macetas lisas tradicionales han terminado su reinado. Cuando vamos al supermercado o tiendas de jardinería, las góndolas están repletas de macetas con diferentes tamaños, dibujos y texturas. Esto se debe a la creciente necesidad de convertir el hogar en una extensión de la propia personalidad.

Las macetas con diferentes formas y tamaños Las macetas más utilizadas son las que presentan líneas verticales u ondas para aportar movimiento, pero también ganan terreno las que tienen bordes geométricos o grabados naturales como hojas, flores o ramas.

Las macetas con formas diferentes son la nueva tendencia. Archivo Cómo colocar las macetas en el hogar como un profesional El secreto para equilibrar la textura visual para que el espacio no se sature es seguir la regla de tres (o números impares). Consiste en combinar 3 elementos creando un triángulo visual que guía la mirada, genera profundidad y evita un especio simétrico.

Por ejemplo, se puede combinar una maceta rugosa de arcilla o terracota, una con fibras trenzadas (mimbre, yute o ratán) y otra de madera pulida con vetas suaves a la vista.