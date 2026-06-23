Bettina Bulgheroni: radiografía de la mendocina que asumió un rol clave en la OEA

La empresaria y filántropa mendocina Bettina Bulgheroni fue designada presidenta de la flamante Iniciativa del Sector Privado de las Américas, creada en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos para fortalecer la articulación entre gobiernos, empresas y actores sociales del continente.

El anuncio fue realizado por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, durante el 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA celebrado en Ciudad de Panamá. La nueva iniciativa busca impulsar proyectos vinculados al desarrollo económico, la inversión, la innovación y la generación de empleo en toda América.

La designación representa un importante reconocimiento internacional para Bulgheroni , quien en los últimos años se consolidó como una de las figuras más influyentes del empresariado argentino. Desde la OEA destacaron especialmente su capacidad para tender puentes entre distintos sectores de la sociedad y su trabajo sostenido en programas educativos y de inclusión social.

Según explicó Ramdin, la empresaria lleva más de siete años colaborando con iniciativas vinculadas al organismo, particularmente en proyectos destinados a ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y comunidades indígenas en la Argentina.

La designación se realizó ante la presencia de más de 300 empresarios del hemisferio. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), explicó que la iniciativa busca pasar del diálogo al impacto concreto, articulando la capacidad de convocatoria de la OEA con gobiernos, empresas, actores sociales y bancos regionales de todo el hemisferio para avanzar en la agenda de prosperidad de las Américas.

La fotografía y el anuncio que realizó la OEA en X. Foto: @OEA_oficial

Quién es Bettina Bulgheroni

Nacida en la provincia de Mendoza, Bettina Bulgheroni desarrolló una trayectoria que combina actividad empresarial, compromiso institucional y trabajo filantrópico. En los años noventa se desempeñó en la administración pública nacional y posteriormente se vinculó al mundo de los negocios junto a su esposo, el empresario Alejandro Bulgheroni, uno de los principales referentes del sector energético de América Latina.

Desde 2003 preside Samconsult, un holding con participación en múltiples actividades empresariales, y también ocupa posiciones destacadas en organizaciones vinculadas al liderazgo femenino, la educación y el desarrollo productivo.

Uno de los ejes centrales de su carrera ha sido la labor social. Como presidenta de la Fundación Educando, organización creada hace más de dos décadas, impulsó programas de capacitación, inclusión y formación de habilidades para comunidades vulnerables en distintas regiones del país. La fundación cuenta con reconocimiento consultivo especial ante organismos internacionales y ha desarrollado proyectos educativos con alcance nacional.

Además, Bulgheroni fue nombrada en 2024 embajadora de la iniciativa Marca País Argentina y, en 2025, se convirtió en la primera mujer en presidir el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), una de las entidades empresariales más importantes del país.

Alejandro y Bettina Bulgheroni. Foto Instagram @bettinabulgheroni

Al asumir este rol en la OEA, Bulgheroni afirmó que trabajará para promover un crecimiento económico sostenible y una articulación público-privada más eficiente en las Américas. La Iniciativa del Sector Privado de las Américas tendrá como prioridades áreas estratégicas como energía, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo del talento humano, comercio e inversiones.

Con este nombramiento, la empresaria mendocina suma una responsabilidad a una carrera que ya la posicionaba entre las referentes más activas de la relación entre el mundo empresarial, las políticas públicas y la acción social en América Latina.