Wanda Nara contó la verdad sobre el vínculo que mantiene con Mauro Icardi: "Para siempre"

La empresaria decidió abrir su corazón y contar cómo está la relación con su expareja y padre de sus dos hijas.

Wanda Nara sigue siendo el tema del momento en los diferentes programas que cubren el espectáculo y las polémicas con famosos. Tras el escándalo por la separación con Martín Migueles, con quien al parecer volvió, la empresaria contó cómo es su vínculo con Mauro Icardi.

Todo ocurrió a través de las redes sociales donde la conductora de MasterChef Celebrity abrió la ya conocida "cajita de preguntas" para que sus seguidores le consulten diferentes cosas. Entre todas las preguntas, había una sobre el futbolista.

"¿Cómo estás con Mauro?", indagó una usuaria. Para sorpresa de todos, Wanda no dudó en contestar esto y por supuesto que la respuesta se volvió viral de forma casi inmediata. Es que Nara subrayó que tienen diálogo, pese a los escándalos judiciales.

El posteo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi Captura de pantalla 2026-01-20 182018 Wanda Nara sobre la relación con Mauro Icardi. Foto: Instagram / @wanda_nara. "Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre", expresó en otra parte del texto.