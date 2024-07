Eva Bargiela reveló por qué está muy complicado el divorcio con Facundo Moyano

Se terminó el amor y se activó una batalla. Tras ocho años de relación, e incluso haber caminado por el altar en el casamiento, Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron y recién ahora se supo que la ruptura ocurrió realmente en agosto del año pasado, lo que mantuvieron en secreto.

En ese entramado de ocultamiento, la historia se tornó a la guerra judicial, con la movida unilateral que activó el hijo del sindicalista, que se acercó a la justicia para ejecutar el trámite de divorcio sin consentimiento, ni acuerdo con la famosa modelo, lo que describe el grado de tensión.

En todo ese ruido, Eva habló a fondo, con su tono amable, en la mesa de los almuerzos. “Hago todo lo posible para que sea bien, entiendo que es difícil transitar un divorcio, una separación siempre es algo complicado”, explicó la blonda sobre todo lo que atraviesa en este momento.

Y así soltó una definición que grafica todo este asunto espinoso: “No es algo lindo y a veces se pone tenso”. Sin ahondar en el trasfondo, Bargiela agregó: “Pero desde mi lado siempre está la mejor predisposición para que quede todo en buenos términos”.

Eva sí se animó a iluminar su incomprensión de todo este escenario de confrontación y sostuvo. “Me cuesta mucho a mí entender que una persona con la que conviviste, compartiste tu vida y tenías un proyecto de vida en común, de pronto tornarte enemigos”. E imploró: “Me parece muy feo eso y espero que podamos conservar un buen vínculo”.

Eva Bargiela reveló que es muy tenso el divorcio con Facundo Moyano

En ese diálogo con Juanita Viale, la modelo también se deshizo en palabras amorosas para su nueva pareja, Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo Simeone. “Estoy re enamorada, no pensé que me iba a enamorar. Yo dije que no creía más en el amor y estoy muy enamorada desde hace poquitos meses. Siento que me saqué la lotería”, confesó con alegría.