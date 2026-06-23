De cuánto es la fortuna que dejó Liam Payne tras su muerte y quién es el único heredero

A casi dos años del trágico fallecimiento del ex One Direction en Buenos Aires, los documentos oficiales revelaron la cifra exacta de su patrimonio.

El fallecimiento de una celebridad internacional suele abrir complejos entramados legales vinculados a la administración y distribución de sus bienes. A casi dos años de la trágica muerte de Liam Payne tras caer desde un balcón en un hotel de Buenos Aires, la justicia determinó de manera definitiva el destino de su patrimonio.

La herencia de Liam Payne quedó resuelta por la justicia internacional a casi dos años de su fallecimiento en Argentina. NA El exintegrante de la banda One Direction poseía una fortuna calculada en más de 29 millones de dólares, la cual ya tiene un único y legítimo beneficiario asignado por los carriles legales.

El futuro financiero del hijo de Liam Payne De acuerdo con la información confirmada por la revista People, el total de los activos asciende exactamente a 29.007.998 millones de dólares. El documento legal estipula que Bear Grey Payne, el hijo de nueve años que el músico tuvo junto a la cantante Cheryl Tweedy, es el destinatario absoluto de dicho dinero.

Los documentos oficiales confirman que la herencia neta del artista supera la cifra de los 29 millones de dólares. Archivo MDZ Sin embargo, debido a su minoría de edad, el marco jurídico impuso restricciones severas: por el momento solo se podrá emplear una porción controlada de los fondos, y el joven accederá de manera plena al capital recién al cumplir los 18 años.

En esta línea organizativa, la Justicia había designado a Cheryl Tweedy como la administradora oficial del patrimonio. Los escritos ratifican que la artista británica posee la facultad de “administrar el dinero, pero por el momento tendrá una autoridad limitada al respecto, y no podrá distribuirlo” a discreción, garantizando así el resguardo del futuro económico de su hijo.