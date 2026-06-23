Ya se palpita el Primavera Sound 2026: mirá las fotos de la inauguración del mural del festival en Palermo

Este fin de semana, se llevó a cabo la primera de las acciones del Primavera Sound 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá las fotos de la inauguración del mural del festival.

Las fotos del primer evento por la llegada del Primavera Sound Buenos Aires 2026.

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a palpitar la previa del Primavera Sound Buenos Aires 2026 con la primera de una serie de intervenciones de cara a la nueva edición del festival. El sábado pasado, la esquina de Gorriti y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo, fue intervenida por un mural con toda la onda de uno de los eventos más esperados del año.

En el marco de la inauguración del mural del festival, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2026, se realizó un encuentro en El Capricho Bar, donde participaron periodistas, referentes de la industria musical y creadores de contenido.

Mientras rondaban los cafés con guiños por el Día de la Bandera, todos los presentes bailaron al ritmo del DJ set a cargo de Uopa Nachi, quien hizo sonar las mejores canciones de los artistas que se presentarán en el festival.