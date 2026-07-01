Para qué sirve la mezcla de pasta dental y bicarbonato de sodio
Una solución casera que combina pasta dental y bicarbonato de sodio promete dejar impecables las superficies de cristal del baño y la cocina.
Mantener las superficies de cristal relucientes suele ser complicado, especialmente en el baño o la cocina, donde el sarro, la grasa y las huellas dactilares se adhieren con facilidad. Una fórmula casera combina dos elementos: la pasta dental y el bicarbonato de sodio.
Bicarbonato de sodio y pasta dental
Esta mezcla funciona gracias a la acción abrasiva sumamente suave del bicarbonato de sodio y a los agentes limpiadores de la pasta de dientes. Juntos, logran ablandar la suciedad incrustada y pulir la superficie sin rayar el cristal, devolviéndole su transparencia y brillo original a mamparas, espejos y mesas de vidrio.
Entre las ventajas de esta limpieza, combate el sarro y las manchas de agua, remueve grasa y huellas desempañando y limpiando marcas persistentes en superficies de uso diario. Además, aporta un efecto pulido.
Paso a paso
Lograr la consistencia justa es muy sencillo y solo requiere seguir algunos pasos. Colocar en un recipiente una cucharada sopera de bicarbonato de sodio, luego sumar una porción de pasta dental y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Se pueden añadir unas gotas de agua.
Para aplicarla, se toma una pequeña cantidad de pasta con una esponja suave y frotar la zona con movimientos circulares. Dejar reposar la mezcla entre uno y dos minutos para que los componentes actúen sobre la suciedad. Retirar el excedente con un paño húmedo y secar con un paño de microfibra seco.