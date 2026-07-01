Para qué sirve la mezcla de pasta dental y bicarbonato de sodio

Una solución casera que combina pasta dental y bicarbonato de sodio promete dejar impecables las superficies de cristal del baño y la cocina.

Mantener las superficies de cristal relucientes suele ser complicado, especialmente en el baño o la cocina, donde el sarro, la grasa y las huellas dactilares se adhieren con facilidad. Una fórmula casera combina dos elementos: la pasta dental y el bicarbonato de sodio.

Bicarbonato de sodio y pasta dental Esta mezcla funciona gracias a la acción abrasiva sumamente suave del bicarbonato de sodio y a los agentes limpiadores de la pasta de dientes. Juntos, logran ablandar la suciedad incrustada y pulir la superficie sin rayar el cristal, devolviéndole su transparencia y brillo original a mamparas, espejos y mesas de vidrio.

Bicarbonato de sodio y pasta de dientes, una fórmula ideal para limpiar cristales. Entre las ventajas de esta limpieza, combate el sarro y las manchas de agua, remueve grasa y huellas desempañando y limpiando marcas persistentes en superficies de uso diario. Además, aporta un efecto pulido.

Paso a paso Lograr la consistencia justa es muy sencillo y solo requiere seguir algunos pasos. Colocar en un recipiente una cucharada sopera de bicarbonato de sodio, luego sumar una porción de pasta dental y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea. Se pueden añadir unas gotas de agua.