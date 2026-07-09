Netflix tiene la opción perfecta de suspenso para pasar el rato
Esta película de terror en Netflix se burla de los jóvenes ricos y te atrapa en minutos. Para pasar el rato.
En Netflix tienes una película de suspenso que no te va a dejar despegarte de la pantalla. Esta producción combina humor negro y traición en una noche donde nadie es lo que parece.
El juego que sale de control en Netflix
La trama de "Muerte, muerte, muerte" sigue a un grupo de jóvenes ricos que se reúne en una mansión alejada durante un fuerte huracán. Para pasar el rato, deciden jugar a descubrir a un asesino falso en la oscuridad total de la casa. Sin embargo, la diversión termina cuando encuentran un cuerpo real y el pánico se apodera de todos ellos.
A partir de ese instante, las mentiras y los secretos oscuros del grupo salen a la luz de forma violenta. Las amistades falsas se rompen y la desconfianza crece en cada habitación mientras intentan sobrevivir y descubrir al culpable. La historia funciona muy bien como una sátira sobre los vínculos modernos y la fragilidad de las relaciones humanas.