Netflix tiene la opción perfecta de suspenso para pasar el rato

Esta película de terror en Netflix se burla de los jóvenes ricos y te atrapa en minutos. Para pasar el rato.

En Netflix tienes una película de suspenso que no te va a dejar despegarte de la pantalla. Esta producción combina humor negro y traición en una noche donde nadie es lo que parece.

El juego que sale de control en Netflix La trama de "Muerte, muerte, muerte" sigue a un grupo de jóvenes ricos que se reúne en una mansión alejada durante un fuerte huracán. Para pasar el rato, deciden jugar a descubrir a un asesino falso en la oscuridad total de la casa. Sin embargo, la diversión termina cuando encuentran un cuerpo real y el pánico se apodera de todos ellos.