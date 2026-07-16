La película de HBO Max que mezcla humor, ciencia ficción y una potente crítica social

Hay películas de ciencia ficción que deslumbran por sus efectos y por sus ambiciosas historias, pero hay otras que utilizan ese universo para hablar del presente. Mickey 17 , la primera película de Bong Joon-ho tras el éxito mundial de Parásitos, pertenece claramente al segundo grupo.

Disponible en HBO Max , y protagonizada por Robert Pattinson , esta producción se aleja de lo previsible del género para narrar una historia que habla sobre el valor de la vida, la identidad y los sistemas que reducen a las personas a simples recursos.

Basada en la novela Mickey 7 de Edward Ashton, la trama se ambienta en el año 2054 y sigue a Mickey Barnes, un hombre que decide unirse a una peligrosa expedición interestelar para colonizar el mundo helado de Niflheim. En esta misión, Mickey asume el rol de un "prescindible": un empleado desechable asignado a las tareas más letales y suicidas. Cada vez que muere, la tripulación utiliza tecnología avanzada para generar un clon idéntico que conserva la mayoría de sus recuerdos. El verdadero conflicto explota cuando la versión número 17 sobrevive inesperadamente a un accidente y regresa a la base solo para descubrir que ya ha sido reemplazado por su siguiente iteración, Mickey 18.

El director de la ganadora del Oscar Parásitos, usa la ciencia ficción para narrar una historia muy humana, que funciona como feroz crítica hacia el capitalismo corporativo, la explotación laboral y el valor que las instituciones le otorgan a la vida humana. Cada nueva situación sirve para cuestionar la deshumanización del trabajo, el abuso del poder y la facilidad con la que ciertas estructuras sacrifican individuos en nombre de un supuesto bien mayor.

La actuación de Pattinson se sostiene gracias a un fino equilibrio entre el drama y la comedia. El actor consigue diferenciar las distintas facetas del personaje mediante pequeños cambios de actitud y personalidad, haciendo creíble una situación que, sobre el papel, podría resultar inverosímil.

El tono también es uno de los grandes aciertos. Así como en Parásitos o Okja, Bong mezcla géneros con naturalidad y pasa de momentos muy divertidos a escenas incómodas o inquietantes sin que el relato pierda cohesión.

Con 137 minutos de duración, es una película ideal para quienes disfrutan de la ciencia ficción con buen contenido, y que logra combinar cine de autor y una reflexión que obliga a pensar sobre el mundo en el que vivimos. Está disponible en HBO Max.