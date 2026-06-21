Así despide Nissan a un icónico SUV con motor V8

Los usuarios de Australia tienen una última oportunidad de poseer una pieza de la historia del Nissan Patrol, ya que la producción del Patrol Y62 con motor V8 concluirá este agosto, mientras que la producción local del Patrol Warrior, diseñado en Australia por Premcar, finalizará poco después.

El Y62 saliente es el último Patrol en estar equipado con el motor V8 naftero de 5.6 litros de Nissan . Con la llegada a Australia de la próxima generación del Patrol Y63 a finales de este año, que incorporará un nuevo motor V6 biturbo de 3.5 litros, la despedida del Y62 marca el final de más de una década de potencia V8 en uno de los SUV todoterreno de tamaño completo más emblemáticos de Australia .

Durante más de seis décadas, el Nissan Patrol ha sido un elemento habitual dentro y fuera de las rutas australianas: llegó al país por primera vez en 1961 como el Datsun Patrol G60 de segunda generación y se convirtió en uno de los modelos con mayor trayectoria ininterrumpida en la industria automotriz.

A lo largo de cinco generaciones, se han entregado más de 258.000 Patrol a clientes locales, creando una de las bases de seguidores más leales de cualquier marca de vehículos 4x4.

“El Patrol ha sido un referente constante en el automovilismo australiano, y el Y62 ha desempeñado un papel fundamental en ese legado. Su motor V8 de 5.6 litros es parte de lo que ha hecho que esta generación sea tan apreciada por entusiastas, familias y aventureros por igual”, declaró Steve Milette, Director General de Nissan Oceanía . “De cara al lanzamiento del nuevo Y63 en Australia a finales de este año, la descontinuación del Y62 representa una verdadera última oportunidad para los australianos que deseen añadir un nuevo Patrol V8 a su garaje”.

“Impulsado por un motor V8 de 5,6 litros que entrega casi 400 HP y 560 Nm, el Patrol se ha ganado su reputación por su excepcional capacidad de remolque y todoterreno, su rendimiento sin esfuerzo y su probada durabilidad; cualidades que probablemente convertirán al Patrol V8 en un objeto de colección muy codiciado una vez que se agoten las existencias restantes".

Australia ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de la reputación del Patrol. En septiembre de 1962, apenas un año después de la llegada del G60 al país, el geólogo Reg Sprigg, su esposa Griselda y sus hijos Marg y Doug fueron los primeros en cruzar el desierto de Simpson en un vehículo motorizado, trazando una ruta a través de más de 1100 dunas de arena, conocida hoy como la Línea Francesa. El viaje de 12 días, completado a una velocidad media de tan solo 5 km/h, contribuyó a forjar la reputación del Patrol por su capacidad para llegar a lugares inaccesibles para otros vehículos.

Esa reputación se consolidó a través de generaciones de éxitos en el automovilismo, con el Patrol ganando un récord de 15 títulos consecutivos del Campeonato Australiano Todoterreno entre 1983 y 1998, la mayoría de ellos de la mano del agricultor de arroz de Griffith, 'Legend' Les Siviour, junto con cuatro victorias absolutas en el Australasian Safari (1992, 1993, 1995 y 2003).

El Y62, presentado localmente en 2013, llevó al Patrol a una nueva era de refinamiento y capacidad en ruta. Su motor V8 de 5.6 litros, la suspensión totalmente independiente con control hidráulico de la carrocería y el espejo retrovisor digital inteligente, posicionaron al modelo en el segmento de los SUV grandes, conservando al mismo tiempo la reputación todoterreno que ha caracterizado al Patrol desde 1951.

Nissan Patrol Warrior de Premcar: El último V8

Esta recta final también supone la última oportunidad para hacerse con un nuevo modelo insignia de la gama V8 Patrol, diseñado en Australia: el Warrior de Premcar.

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Desarrollado en colaboración con Premcar, con sede en Melbourne, en su planta de producción dedicada al Warrior, el Patrol Warrior toma la plataforma V8 del Y62 y le añade mejoras específicas para las condiciones australianas, incluyendo una puesta a punto de la suspensión diseñada localmente, mayor altura libre al suelo, neumáticos todoterreno en llantas a medida y mejoras en el estilo exterior. Cabe destacar que un sistema de escape lateral bimodal le da al Nissan Patrol Warrior la banda sonora perfecta: silenciosa y refinada en el camino, pero que libera un profundo e inconfundible sonido V8 al acelerar a fondo.

Cada Warrior se termina a mano mediante un proceso de fabricación de segunda etapa y cuenta con la garantía completa de fábrica de Nissan.

“El Patrol Warrior toma todo lo que los australianos adoran del Y62 —el motor V8, la capacidad todoterreno, el sonido y el carácter inconfundibles— y lo lleva aún más lejos con la experiencia en ingeniería de nuestros socios de Premcar.

“Para los clientes que desean un Patrol que sea a la vez profundamente australiano y con un motor V8 sin complejos, esta es la última oportunidad para tener un nuevo Warrior con motor V8 en su garaje”, dijo Milette.

Nissan Patrol ya disponible en los concesionarios

Los clientes interesados en adquirir un nuevo Nissan Patrol Y62 o Patrol Warrior pueden visitar su concesionario Nissan más cercano. El stock es limitado y la disponibilidad varía según la versión y el concesionario.

La gama actual del Nissan Patrol Y62 está disponible en los concesionarios Nissan de todo el país, respaldada por la garantía integral Nissan MORE de hasta 10 años/300.000 km y hasta 10 años/300.000 km de asistencia en ruta cuando se realiza el mantenimiento en concesionarios Nissan autorizados, con el servicio Nissan Flat Price Service en los primeros cinco servicios programados.

El nuevo Patrol Y63, que llega a Australia y que ya se ha presentado a nivel mundial en los mercados con volante a la izquierda, estará disponible para pedidos a finales de este año.