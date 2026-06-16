Todo sobre el nuevo Nissan Z: cinco detalles nostálgicos que rinden homenaje a su legado

Nissan formalizó la introducción de una serie de actualizaciones de diseño e ingeniería sobre el Nissan Z , cuya gama correspondiente al año modelo de 2027 iniciará su desembarco en los salones de venta durante el período estival de 2026.

La actual generación del deportivo ya disponía de señas de identidad tomadas del pasado, tales como los grupos ópticos posteriores que emulan el patrón del 300ZX (Z32) o el grabado conmemorativo en la luneta trasera. No obstante, para esta nueva serie, el equipo de diseñadores liderado por Shinichiro Irie integró cinco sutiles referencias históricas concebidas para homenajear el linaje que inauguró el modelo original a finales de la década de 1969.

La modificación visual más evidente se localiza en la trompa del vehículo. La gran toma de aire rectangular de la serie previa recibió un rediseño que incorpora una barra horizontal en acabado color carrocería, dividiendo la entrada en dos secciones. Esta solución técnica y estética remite de forma directa a la fisonomía frontal del 240Z original (código interno S30).

Para plasmar esta evolución sin alterar el rendimiento aerodinámico, los ingenieros reubicaron de manera interna los sensores de estacionamiento delanteros. Asimismo, el emblema corporativo de Nissan ubicado en el capó fue reemplazado por la insignia con la letra Z, replicando la identidad corporativa utilizada en las eras S30, S130, Z31 y Z32.

Nissan Z 2027 Nissan Z 2027 Nissan

2. Llantas de aleación RAYS de 19 pulgadas

Los usuarios que opten por el nivel de equipamiento Z Performance contarán con nuevos componentes de rodado desarrollados por el especialista RAYS. Se trata de llantas de aleación de 19 pulgadas cuyo formato de diez rayos dispuestos en forma de estrella evoca el maquinado de las ruedas que equipaba el 300ZX de mediados de los años ochenta (generación Z31).

La delgadez de los radios fue calculada para dejar a la vista los discos de freno de grandes dimensiones y las pinzas fijas pintadas en color rojo. Este conjunto monta neumáticos de altas prestaciones Bridgestone Potenza S007, configurando un esquema donde el eje posterior es 0,5 pulgadas más ancho que el delantero para incrementar la superficie de apoyo y la capacidad de tracción.

3. Pintura exterior Shinkai Green Pearl Metallic

La paleta de colores exteriores estrena la tonalidad de acabado perlado Shinkai Green, una propuesta inspirada en el clásico color Grand Prix Green del primer catálogo del S30. La denominación Shinkai se traduce del japonés como "mar profundo".

Debido a la tendencia natural de los pigmentos verdes a sufrir alteraciones o decoloración por la acción prolongada de los rayos solares, el departamento de ingeniería química de Nissan formuló un compuesto de alta resistencia. La solución consistió en la combinación de partículas ultrafinas de pigmentación azul y amarilla que, al interactuar, proyectan la tonalidad verdosa ofreciendo una mayor estabilidad ante los rayos UV, sumando escamas metálicas finas para acentuar el relieve de las líneas de tensión del vehículo.

4. Habitáculo en tono beige clásico

En consonancia con la estética exterior, las variantes Performance incorporan de forma opcional una tapicería en cuero color beige, emulando las combinaciones bitono más refinadas de los deportivos de los años setenta.

El responsable de diseño, Shinichiro Irie, destacó que este tono aporta una atmósfera sofisticada dentro del habitáculo, generando un contraste armónico con las superficies superiores del tablero de instrumentos y los paneles de las puertas revestidos en material negro. Esta combinación de interior claro es compatible tanto con el nuevo tono verde como con los colores de carrocería Black Diamond, Bayside Blue, Pearl White y Solid Red.

5. Secuencia de inicio digital para las siete generaciones

Al presionar el botón de encendido de los modelos Sport y Performance, el cuadro de instrumentos digital configurable de serie despliega una nueva animación de bienvenida en su pantalla de alta resolución. La secuencia informática muestra las siluetas vectoriales de las seis generaciones predecesoras del modelo antes de establecer los relojes e indicadores principales del sistema, rindiendo un tributo digital a la evolución cronológica del cupé. Por su parte, la variante extrema NISMO conserva una animación exclusiva puesta a punto por la división de competición de la marca.