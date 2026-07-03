Con más de una década de vigencia en las líneas de montaje bonaerenses, la Volkswagen Amarok se posiciona como un pilar estratégico de exportación.

Volkswagen formalizó la celebración de un acontecimiento trascendental para su historia industrial al completar la fabricación de la unidad número 800.000 de la pick-up mediana Amarok. Este volumen alcanzado en las instalaciones del Centro Industrial Pacheco, ubicado en la provincia de Buenos Aires, ratifica al modelo como el vehículo más producido en la trayectoria de la corporación alemana dentro del país.

La producción de este utilitario se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el año 2010, período en el cual la plataforma sumó diversas actualizaciones de equipamiento y configuraciones mecánicas. Las autoridades de la empresa destacaron que este logro productivo es el resultado directo de la especialización, la capacidad técnica y el compromiso de los equipos de trabajo de la planta, factores que permitieron ganar la consideración de cientos de miles de usuarios en el mercado doméstico y en plazas internacionales.

Hito histórico en Pacheco: Volkswagen alcanzó las 800.000 Amarok producidas en Argentina Volkswagen Plataforma de exportación global y el hito del motor V6 La estrategia de manufactura de la Volkswagen Amarok se estructuró desde sus inicios con una fuerte orientación hacia los mercados externos, transformando a la terminal de General Pacheco en un nodo logístico y productivo clave dentro de la red de suministro global de la corporación. Los datos de la compañía indican que aproximadamente el 60% del volumen total fabricado tuvo como destino la exportación, alcanzando a lo largo de estos dieciséis años de vigencia un total de 102 destinos internacionales distribuidos en distintas regiones del planeta.

En lo que respecta a la evolución del producto, la trayectoria de la camioneta está asociada a una serie de innovaciones de ingeniería que modificaron los parámetros de confort, habitabilidad y rendimiento dinámico dentro de la categoría de las pick-ups medianas:

Origen europeo: Se posicionó como la primera pick-up de desarrollo mediano concebida por un grupo automotriz del Viejo Continente.

Evolución mecánica: En el año 2017, la gama incorporó el motor de seis cilindros en V (V6), una opción de propulsión de alto desempeño que se convirtió en un rasgo distintivo y en un referente de potencia muy valorado por los clientes de este segmento.

Arquitectura y seguridad: El chasis y las asistencias electrónicas fueron actualizándose de forma constante para equiparar la experiencia de manejo de un vehículo de carga con los estándares de confort propios de los automóviles de pasajeros de segmentos superiores. Trayectoria comercial y consolidación en el mercado local Desde su desembarco comercial a principios de la década pasada, el modelo describió una curva de aceptación creciente que le permitió escalar posiciones de relevancia en los ránkings de ventas del sector automotor argentino. En el año 2015, el producto logró ingresar de forma sólida en el lote de los diez vehículos más vendidos del mercado general del país, una posición que defendió con regularidad mediante ampliaciones de catálogo, series especiales y mejoras estéticas.