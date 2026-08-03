Kia Tasman llegó a Mendoza: Grupo SurMotors presentó la primera pick up de la marca

La primera pick up desarrollada por Kia a nivel global ya desembarcó en Mendoza. Grupo SurMotors presentó oficialmente la nueva Kia Tasman durante un evento realizado en Sobremonte Market, en Luján de Cuyo, donde clientes, fanáticos de la marca y público en general pudieron conocer de cerca el nuevo modelo.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron el vehículo, descubrieron sus principales características y participaron de pruebas de manejo que les permitieron experimentar en primera persona el desempeño, el confort y la tecnología que ofrece la nueva pick up.

Con este lanzamiento, Kia ingresa al competitivo segmento de las pick ups medianas con un modelo diseñado para combinar capacidad de trabajo, innovación, seguridad y confort tanto para el uso diario como para actividades recreativas.

La Kia Tasman llega con motorizaciones naftera y diésel de hasta 277 HP , sistema de tracción 4x4 y una capacidad de carga de hasta 1.068 kilogramos , posicionándose como una alternativa para quienes buscan un vehículo versátil y preparado para distintos desafíos.

En el interior, la propuesta mantiene el estándar de calidad de la marca con un habitáculo amplio, materiales de alta calidad y una importante carga tecnológica. Entre sus principales novedades sobresalen la pantalla panorámica triple de 30 pulgadas, conectividad inalámbrica y un completo paquete de asistencias inteligentes a la conducción, que elevan la experiencia a bordo.

Además, incorpora modos específicos de conducción y de terreno, el exclusivo modo X-TREK, capacidad de vadeo de hasta 800 milímetros y un despeje de hasta 252 milímetros en la versión X-PRO, características pensadas para un desempeño óptimo tanto en ciudad como fuera del asfalto.

Propuesta exclusiva para Mendoza

Grupo SurMotors informó que, durante esta primera etapa de comercialización, la disponibilidad de unidades será limitada, lo que convierte a la Kia Tasman en una propuesta exclusiva para el mercado mendocino.

Los interesados ya pueden conocer la nueva pick up en el concesionario oficial Kia SurMotors, ubicado en Avenida San Martín 570 de Ciudad de Mendoza, donde también es posible solicitar asesoramiento personalizado y coordinar una prueba de manejo.

Para más información, comunicarse al +54 9 2616 60-0725.